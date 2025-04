'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen

Supporters van Ajax hebben tijdens de bekerfinale genoten van . De middenvelder van Go Ahead Eagles, die opgroeide bij Ajax, juichte na de 1-1 recht in het gezicht van AZ-verdediger .

Goes zorgde tijdens de finale voor de nodige irritatie bij de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor zijn gedrag richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Go Ahead-aanvaller Victor Edvardsen maakte zijn irritatie over Goes al luid en duidelijk kenbaar. Hij zei dat Goes de 1-0 van AZ vierde in de gezichten van de Go Ahead-spelers, dus besloot Llansana dat terug te doen.

Artikel gaat verder onder video

Toen Go Ahead diep in de blessuretijd de 1-1 maakte, kon Llansana het niet laten om het doelpunt recht voor Goes te gaan vieren. Hij zocht de AZ’er op en schreeuwde het uit. De in Spanje geboren middenvelder, 24 jaar, krijgt veel bijval op sociale media. Met name fans van Ajax, de club waar Llansana in het verleden voor speelde, omarmen hem. "Hij is een Ajacied", klinkt het bijvoorbeeld. Llansana speelde vanaf zijn elfde bij Ajax en droeg 64 keer het shirt van Jong Ajax, maar speelde nooit in het eerste elftal.

Na afloop van de penaltyserie wilde Goes vlak voor de huldiging nog een hand geven aan Llansana, maar de middenvelder van de Deventenaren had daar zichtbaar geen trek in. Die liet met wegwerpgebaren blijken dat hij niet zat te wachten op de toenadering van Goes.

