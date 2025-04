Wouter Goes krijgt er gigantisch van langs bij ESPN

De analisten Karim El Ahmadi, Kees Kwakman en Kenneth Perez hebben zich ontzettend gestoord aan het gedrag van . De verdediger van AZ probeerde tijdens de penaltyserie van de bekerfinale de spelers van Go Ahead Eagles uit hun concentratie te halen.

Goes speelde in de bekerfinale een vrij degelijke, en onzichtbare wedstrijd, tot hij van scheidsrechter Danny Makkelie ineens een gele kaart kreeg. Op beelden was te zien dat hij in het lichaam van Go Ahead-speler Milan Smit leek te knijpen. Tijdens de penaltyserie kreeg Goes opnieuw een gele kaart van Makkelie, en dat was een kaart met een vervelend staartje.

Artikel gaat verder onder video

Perez geeft tijdens de nabeschouwing aan zich te hebben gestoord aan het vervelende gedrag. "Wij zitten hier als voetballiefhebber. Ik wil gewoon een goede wedstrijd zien en niet elke keer dat de wedstrijd gestopt moet worden. De hele bank die elke keer uit komt vliegen, van beide partijen. Dat is niet de realiteit meer. Het gaat meer richting het Atlético Madrid, ten koste van alles. Dat mag je ook zeker koesteren. Maar ook Wouter Goes vandaag. Hij is veel te ver doorgedraaid in al dat gedoe van hem. Hij is daar veel te veel mee bezig", aldus de analist.

LEES OOK: Bryan Linssen hekelt Wouter Goes en deelt tenenkrommend moment: 'Godsie dikkie, wat gebeurt me nu weer?'

"Die heeft wel even hulp nodig hoor”, vult Kwakman aan. “Serieus. Om hem heen moeten mensen tegen hem gaan zeggen van: je moet nu even stoppen en je richten op het feit waar je voor op het veld staat. Dat is de wedstrijd winnen en ook zorgen dat je je even richt op je medespelers en het voetbal. Wat hij nu aan het doen is, dat is gewoon slapstick.”

© Imago

Goes was tijdens de penaltyserie, en ook tijdens de strafschop van Go Ahead Eagles in reguliere speeltijd, constant aan het roepen. “Het ligt ook aan de scheidsrechters. Die moeten inmiddels ook weten wat er allemaal gebeurt. Bij de penaltyserie zag je wel dat de grensrechter er mee bezig was, maar scheidsrechters moeten hier veel sneller tegen optreden. Hij heeft volgens mij dit seizoen negen gele kaarten, waarvan zeven voor knijpen", vervolgt Kwakman.

LEES OOK: Marijn Beuker spot groot talent in de Eredivisie: 'Hij is zeer lastig om tegen te spelen'

Goes maakt er 'een puinhoop' van

Perez benadrukt dat Goes nog jong is en dat zijn gedrag 'een eigen leven' is gaan leiden. "Nu wordt er heel erg op hem gelet. Hij maakt er op dit moment een puinhoop van met zijn gedrag. Vandaag ook weer. Ik heb hem heel hoog zitten, maar ik vind het te ver gaan. Er is een balans tussen Atlético Madrid willen zijn en jezelf willen zijn", stelt Perez fel.

“De spelers van Atlético Madrid doen het af en toe in de wedstrijd, maar hij is gewoon negentig minuten lang bezig met dingen. Zelfs als hij balbezit heeft”, haakt El Ahmadi in. Perez hoopt dat het gedrag van Goes snel veranderd. “Hij moet een modus vinden waarin hij het niet nodig heeft om tot goede prestaties te komen. Het liefst moet zijn gedrag morgen al veranderen. Anders zie ik het niet gebeuren. Hij moet het wel even gaan beseffen. Hij moet niet denken: dit is mijn enige manier om goed te kunnen spelen.”

➡️ Meer AZ nieuws

👉 Ajax-directeur Marijn Beuker spot bij AZ een groot talent in de Eredivisie: 'Hij is zeer lastig om tegen te spelen' 🔗

👉 Jan Joost van Gangelen verbaast zich over een 'rare gozer' van AZ: 'Ik zou er als trainer bloednerveus van worden' 🔗

👉 Bij het populaire programma First Dates is een trotse supporter van AZ te zien. Hoe denkt zijn date daarover? 🔗

👉 Jordy Clasie heeft geen zin meer om uit te komen voor het Nederlands elftal. Ronald Koeman vertelt over zijn contact met de aanvoerder van AZ. 🔗