Bryan Linssen hekelt Wouter Goes en deelt tenenkrommend moment: 'Godsie dikkie, wat gebeurt me nu weer?'

heeft zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN zijn ergernis uitgesproken over . De aanvaller van NEC was totaal niet te spreken over de manier van verdedigen van de AZ-mandekker tijdens het onderlinge duel op 29 maart jongstleden. Nadat Goes Linssen zeker tien seconden had geknepen en laatstgenoemde daarop reageerde, kregen beide spelers een gele kaart. Maar volgens Linssen moest het irritantste moment van Goes toen nog volgen.

Goes beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij AZ, maar het gaat vaker over zijn irritante maniertjes dan voetballende kwaliteiten. De verdediger doet er alles aan om zijn directe tegenstander uit de wedstrijd te halen en schroomt niet om te knijpen of andere fratsen uit te voeren. Dat leidde tijdens de onderlinge duels tussen AZ en Ajax al tot opmerkelijke momenten tussen Brian Brobbey en Goes. Linssen ondervond eind vorige maand ook hoe vervelend Goes kan zijn in de persoonlijke duels. De aanvaller had er na één actie van Goes genoeg van en werkte hem naar de grasmat. Beide spelers werden op de bon geslingerd.

Linssen werd zondagochtend op ESPN gevraagd naar dat moment. Hij is van mening dat scheidsrechters wel degelijk op dat soort momenten zouden moeten ingrijpen. “Het is geen sport waar je niet aan elkaar mag zitten, dus er mag echt wel een keer wat geduwd en getrokken worden. Hoe vaak ik wel niet getrokken ben en dat er een velletje tussen zit, of dat je een keer een klap krijgt. Dat maakt niet uit. Dan ga je ook weer door, maar dit was voor heel erg lang dat iemand je echt zit te knijpen en dan wordt het op een gegeven moment irritant. Dan ga je gewoon wat terug doen”, zo vertelde Linssen, die zijn frustraties inderdaad niet onder stoelen of banken stak en Goes met dezelfde middelen bestreed, maar daarvoor dus wel werd bestraft met een gele kaart.

“Ik heb liever dat iemand mij gewoon een kegel geeft, niets zegt en gewoon wegloopt”, vervolgde Linssen, die het vooral irritant vond omdat Goes hem niet een paar seconden, maar veel langer aan het knijpen was. “Je wordt geknepen, je gaat weer door en dan is het klaar. Maar dit duurde zó lang. Als ik jou hier begin te knijpen, dan zeg jij na drie seconden ook: wat ben je nou allemaal aan het doen kerel! Dat deed ik daar eigenlijk ook. Dan mag het, vind ik, wel bestraft worden.” Na dat moment was de strijd met Goes nog niet beslecht, volgens Linssen. “Dan moet ik zelf ook opletten. Wat hij doet is gewoon irritant en dan ga je jezelf ook uit de wedstrijd halen, omdat je alleen maar met je tegenstander bezig bent. Dan heeft hij eigenlijk jouw duel gewonnen. Ik probeerde hem natuurlijk ook wel op zijn zenuwen te werken, omdat je weet dat een centrale verdediger al een gele kaart heeft.”

‘Alsof hij de Champions League had gewonnen’

Linssen werd echter al voortijdig naar de kant gehaald. “Je mag hem niet - ik vind hem gewoon een idioot zeg maar - dan wil je gewoon dat hij met rood eraf gaat”, zo klonk het. Het knijpen was echter nog niet eens het meest irritante aan Goes, zo gaf Linssen vervolgens aan. “Wat nóg irritanter was… Toen zij de 3-1 scoorden, kwam hij langs mij lopen en ging hij op zijn borst slaan en mij aankijken alsof hij de Champions League had gewonnen. Toen dacht ik: godsie dikkie, wat gebeurt me hier nou weer? Dus het was wel lekker dat het uiteindelijk nog 3-3 werd.”

AZ gaf op bezoek bij NEC een 1-3 voorsprong uit handen. Kento Shiogai en Vito van Crooij bezorgden de Nijmegenaren in eigen huis nog een punt. Linssen werd na een klein uur naar de kant gehaald. Het moment met Goes waarop hij doelt, vond plaats vlak voor de rust.

