N.E.C. was misschien wel dé verrassing van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De Nijmegenaren gaan als nummer vier van de ranglijst de feestdagen in en krijgen volop lof voor het aanvallende spel onder trainer Dick Schreuder. Algemeen directeur Wilco van Schaik merkt een toegenomen interesse in zijn selectie en maakt zich dan ook op voor een drukke winterse transferperiode.

Waar de meeste clubs hun grootste zaken in de zomerse transferwindow doen, verwacht Van Schaik komende winter veel meer vuurwerk dan normaal zodra de markt in januari zijn deuren weer opent. "Ik denk dat er best wel veel gaat gebeuren, hoor”, zegt hij in de podcast De Bestuurskamer. “Dat hoor ik om me heen. Bij ons merk ik ook dat er veel geïnformeerd wordt.", aldus Van Schaik.

De interesse in de N.E.C.-spelers komt de club overigens niet eens zo slecht uit, zo vertelt Van Schaik. "Er mogen bij ons ook een aantal jongens weg, omdat onze selectie eigenlijk wat te breed is", legt de bestuurder uit. "Ik hoor veel geluiden dat clubs iets gaan doen, dus het wordt best een drukke window. En dat is iets wat we in de winter toch niet vaak zien", stipt Van Schaik aan.

Gaat transferrecord Roefs nú alweer sneuvelen?

Eén van de spelers die N.E.C. komende winter achter zich zou kunnen gaan laten, is Kodai Sano. De 22-jarige Japanner geldt als 'topkandidaat' bij PSV, dat Joey Veerman lijkt te gaan kwijtraken aan Fenerbahçe. Ook andere clubs, waaronder FSV Mainz 05, zouden op de middenvelder azen. Afgelopen zomer werd doelman Robin Roefs de duurste N.E.C.-speler aller tijden, toen hij voor dik tien miljoen euro overstapte naar Sunderland. Daarmee onttroonde hij oud-ploeggenoot Magnus Mattsson, die een halfjaar eerder voor vijf miljoen euro werd verkocht aan FC Kopenhagen. Het record zou komende winter alwéér kunnen sneuvelen: volgens De Telegraaf heeft de club een prijskaartje van 20 miljoen euro om de nek van Sano gehangen.