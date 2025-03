Ajax-directeur Marijn Beuker: ‘Hij knijpt en bijt, misschien wat overdreven’

Ajax-directeur Marijn Beuker heeft zich uitgelaten over het gedrag van AZ-verdediger . De jonge centrumverdediger wordt dit seizoen flink bekritiseerd vanwege zijn vervelende maniertjes en was afgelopen weekend in het duel met NEC wederom betrokken bij een opstootje. Beuker stelt dat Goes dit gedrag echter altijd al heeft gehad.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Goes flink onder vuur komt te liggen vanwege zijn gedrag. RKC Waalwijk-spits Michiel Kramer liet zich al eens uit over het irritante gedrag van de verdediger, terwijl ook Kenneth Perez en Rafael van der Vaart zich al eens kritisch uitlieten over de talentvolle verdediger. Bij De Eretribune leidde het gedrag van Goes al eens voor een verhitte discussie.

Artikel gaat verder onder video

Voor de interlandperiode was Goes ook bij meerdere akkefietjes betrokken in de wedstrijd tegen Ajax, zo wilde de jonge rechtspoot na de rode kaart van Alexandre Penetra de Alkmaarders van het veld halen in de Johan Cruijff ArenA. In het duel met NEC van zaterdagavond belandde Goes in een opstootje met Bryan Linssen.

LEES OOK: Kenneth Perez ziet Wouter Goes live op tv leugens verspreiden: 'Dit was jokken'

"Ik vind dat Wouter Goes het begint te overdrijven", steekt Hans Kraay junior van wal bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN Ook weer tegen NEC gisteren (zaterdag, red.); het rukken, het plukken, het trekken en dan op de grond gaan liggen of je een uppercut hebt gekregen.

“Het is een goede verdediger, maar ik wil hem clean zien tackelen, kopduels zien winnen en een goede inspeelpass zien geven. Wordt het niet tijd dat iemand tegen hem zegt dat het een onsje minder moet met dat gedoe?”, vraagt de analist zich vervolgens hardop af.

LEES OOK: Wouter Goes jaagt Álvaro Morata op de kast na eindsignaal

Beuker laat zich uit over Goes

Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, werkte in het verleden bij AZ samen met Goes en probeert de vraag van Kraay junior te beantwoorden. "Het is niet meer aan mij om dat te zeggen. AZ heeft hem toen weggehaald bij Ajax en ik kan mij een toernooi in de zaal herinneren waarin hij dit eigenlijk ook al had. Hij deed toen ook al alles om te winnen. Die mentaliteit die hij had, heeft hij nu nog steeds.”

Beuker begrijpt wel dat er irritatie is over het gedrag van Goes. "Maar volgens mij is nummer één altijd de voetbaloplossing, ook in het verdedigen. Of je dat moet doen met knijpen en bijten is misschien iets te overdreven. Het is een lastige verdediger om tegen te spelen", aldus de Ajax-directeur. "Of hij een topverdediger wordt? Hij is toen gehaald omdat die potentie werd gezien, of hij de volgende stap kan zetten gaan we de komende jaren afwachten."

Ten Cate sluit zich aan bij Kraay junior

Voormalig Ajax-trainer Henk ten Cate sluit zich aan bij de woorden Kraay junior en is ook niet te spreken over de vervelende maniertjes van Goes. "Het is een talentvolle verdediger, maar ik irriteer me hier ook aan. Met name de laatste weken is hij altijd wel ergens bij betrokken. Hij kan verder wel heel goed worden, denk ik", voegt hij tot besluit toe.

➡️ Meer AZ nieuws

👉 Bij het populaire programma First Dates is een trotse supporter van AZ te zien. Hoe denkt zijn date daarover? 🔗

👉 Wouter Goes kan een transfer naar Ajax vergeten, denkt Henk Spaan. Hij verwacht dat Feyenoord en PSV wel twee keer zullen nadenken voordat ze bij AZ aankloppen. 🔗

👉 Jordy Clasie heeft geen zin meer om uit te komen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman vertelt over zijn contact met de aanvoerder van AZ. 🔗