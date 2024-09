Pérez duidelijk: 'Je bent er niet klaar voor om zo'n gehate speler te zijn in de Eredivisie'

Kenneth Pérez is niet te spreken over het gedrag van AZ-verdediger . De veelbesproken jongeling vierde afgelopen vrijdagavond dat RKC Waalwijk-spits Michiel Kramer de rode kaart kreeg door te juichen en zijn tong uit te steken. Als het aan de Deense analist stopt Goes dan ook direct met dit ‘niet handige’ gedrag.

"Ik vind Goes een zeer talentvolle jongen, die anders is dan de meeste jochies uit de jeugdopleidingen. Hij is een winnaar, is een zeer felle jongen. Dat heb je ook gezien tegen Almere, hij doet gewoon heel veel om te winnen. Maar dit is zeer onsportief gedrag. Dit moet je echt niet doen", steekt Pérez van wal bij Dit Was Het Weekend op ESPN.

Bij het tonen van de beelden valt het Kees Kwakwan op dat een van de ploeggenoten van Goes hem ook al aanspreekt op zijn gedrag. Pérez weet wie dat was. "Penetra pakt hem ook vast en zei al dat hij even normaal moest doen...", aldus de analist. “Zijn medespelers hebben het inmiddels ook al door”, vult Kwakman zijn collega aan.

Goes had rood moeten krijgen

Volgens Pérez was het ook niet gek geweest als Goes even daarvoor een tweede gele kaart, en dus rood had ontvangen van scheidsrechter Rob Dieperink. “Net hiervoor had hij eigenlijk zijn tweede geel moeten hebben omdat hij de scheidsrechter bejegende”, erkent Perez. “Goes komt aanrennen en als scheidsrechters doen wat ze moeten doen, dat doen ze allemaal echt niet, want alleen de aanvoerder mag verhaal halen bij de scheidsrechter. Hij kwam aansprinten en had eigenlijk zijn tweede geel moeten hebben, dan was hij helemaal de lul. Nu gebeurt dat niet en dan gaat hij het op deze manier vieren dat een tegenstander een rode kaart krijgt."

De vervelende manieren van Goes zorgen ervoor dat Pérez vindt dat Goes goed moet na gaan denken over het type verdediger dat hij wil zijn. “Dit moet je niet doen. Niet handig. Je bent er nog niet klaar voor om zo'n gehate speler te zijn in de Eredivisie. Dus stop er maar mee. Concentreer je op je taken, want die kan je heel goed. Je wordt ook echt wel een goede speler, maar dit. Niet doen”, richt de analist zich tot de AZ-verdediger.

Goes recentelijk vaker bekritiseerd

Het is niet de eerste keer dat Goes aangesproken wordt op zijn vervelende gedrag. Ook bij De Eretribune en Studio Voetbal werd het vervelende gedrag van de twintigjarige verdediger besproken. Zo had Van der Vaart bij het laatstgenoemde programma geen goed woord over voor het geniepige gedrag van de jongeling. “Ik denk dat het echt een heel groot talent is, met heel veel kwaliteit, maar volgens mij denkt hij op dit moment dat hij een soort Sergio Ramos is. Dat is hij bij lange na niet.”

