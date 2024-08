AZ kent alle acht tegenstanders in de Europa League. De Alkmaarders treffen onder meer AS Roma en Tottenham Hotspur. Vrijdagmiddag vond de loting plaats in Monaco.

AZ neemt het op tegen AS Roma (thuis), Tottenham Hotspur (uit), Fenerbahçe (thuis), Ferencváros (uit), Galatasaray (thuis), Ludogorets (uit), Elfsborg (thuis) en Athletic Club (uit).

Het duel met Ferencváros betekent voor AZ een weerzien met Pascal Jansen. Hij was van december 2020 tot zijn ontslag in januari 2024 de hoofdtrainer van AZ en ging daarna aan de slag bij de Hongaarse topclub.

Net als Ajax neemt AZ het op tegen Lazio. Opvallend is ook dat AZ tegen twee Turkse ploegen speelt (Fenerbahçe en Galatasaray), evenals Ajax (Besiktas en Galatasaray) en FC Twente (Fenerbahçe en Besiktas). Toevalligerwijs worden al die wedstrijden in Nederland gespeeld.

Wanneer begint de competitiefase van de Europa League?

De competitiefase van de Europa League gaat op 25 en 26 september van start. Daarna volgen er nog zeven speelrondes, waarvan de laatste op donderdag 30 januari is. Dan komen ook alle ploegen tegelijkertijd in actie.

Speeldag 1 25/26 september 2024 Speeldag 2 3 oktober 2024 Speeldag 3 24 oktober 2024 Speeldag 4 7 november 2024 Speeldag 5 28 november 2024 Speeldag 6 12 december 2024 Speeldag 7 23 januari 2025 Speeldag 8 30 januari 2025

Hoe gaat de Europa League verder?

De tussenronde, die plaatsvindt op 13 en 20 februari, bepaalt wie de laatste zestien compleet gaan maken. Vanaf begin maart gaat de knock-outfase dan echt van start. De finale van de Europa League is op woensdag 11 mei 2025 en wordt gespeeld in het San Mamés in Bilbao.