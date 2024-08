Ajax tegen Lazio en Van Bronckhorst: dit zijn alle acht tegenstanders in de Europa League

Ajax kent alle acht tegenstanders in de Europa League. De Amsterdammers spelen onder meer tegen Lazio en tegen twee Turkse ploegen. Vrijdagmiddag vond de loting plaats in Monaco.

Ajax neemt het op tegen Lazio (thuis), Slavia Praag (uit), Maccabi Tel Aviv (thuis), Real Sociedad (uit), Galatasaray (thuis), Qarabag (uit), Besiktas (thuis) en RFS (uit). De Amsterdammers ontlopen grootmachten als Manchester United en Tottenham Hotspur. Besiktas staat dit seizoen onder leiding van Giovanni van Bronckhorst.

Artikel gaat verder onder video

De weg naar de Europa League-groepsfase was een lange voor Ajax. In de voorrondes was de ploeg van Francesco Farioli te sterk voor FK Vojvodina, Panathinaikos en Jagiellonia Bialystok.

Wanneer begint de competitiefase van de Europa League?

De competitiefase van de Europa League gaat op 25 en 26 september van start. Daarna volgen er nog zeven speelrondes, waarvan de laatste op donderdag 30 januari is. Dan komen ook alle ploegen tegelijkertijd in actie.

Speeldag 1 25/26 september 2024 Speeldag 2 3 oktober 2024 Speeldag 3 24 oktober 2024 Speeldag 4 7 november 2024 Speeldag 5 28 november 2024 Speeldag 6 12 december 2024 Speeldag 7 23 januari 2025 Speeldag 8 30 januari 2025

Hoe gaat de Europa League verder?

De tussenronde, die plaatsvindt op 13 en 20 februari, bepaalt wie de laatste zestien compleet gaan maken. Vanaf begin maart gaat de knock-outfase dan echt van start. De finale van de Europa League is op woensdag 11 mei 2025 en wordt gespeeld in het San Mamés in Bilbao.