Perez spot Eredivisie-parel: ‘Lang, snel, doelgericht en nergens bang voor’

Kenneth Perez voorziet een grote toekomst voor . De vleugelspeler van AZ was dit weekend belangrijk met twee doelpunten tegen RKC Waalwijk. Perez denkt de Alkmaarders nog veel plezier gaan beleven de zoon van oud-voetballer Mark van Bommel.

Van Bommel kwam vorige zomer over van MVV Maastricht, waarna hij zijn debuut in de Eredivisie maakte. De jongeling speelde uiteindelijk veertig officiële wedstrijden voor AZ en scoorde daarin negen keer. “Kan dit nou een seizoen worden waarin Van Bommel écht doorbreekt? “, vraagt Milan van Dongen zich af bij Dit was het Weekend van ESPN.

“Ik vind eigenlijk dat hij al een heel goed eerste jaar heeft gehad. Vergeet niet dat de stap van MVV naar AZ behoorlijk is. Dat doen alleen de hele grote”, legt Kees Kwakman het ludieke bruggetje met collega Perez. “Ik denk dat het heel logisch is als hij dit seizoen de volgende stap maakt”, gaat de Volendamse analist verder.

“Ik denk dat hij nog fysieker wordt, als hij nu gaat beginnen met krachttraining en die dingen die je ziet in Engeland. Hij is lang, snel, doelgericht en hij is natuurlijk nergens bang voor. Hij heeft natuurlijk zijn hele leven z’n vader gevolgd. In grote stadions enzovoort”, reageert Perez. “De toekomst ziet er rooskleurig uit voor hem”, sluit de Deen af.

