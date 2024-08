AZ grijpt koppositie in Waalwijk op bizarre avond voor Michiel Kramer

AZ mag zich in ieder geval een dag koploper van de Eredivisie noemen. De Alkmaarders rekenden met dank aan twee treffers van en de eerste Eredivisie-goal van invaller af met het nog altijd puntloze RKC Waalwijk: 0-3. De veelbesproken kwam halverwege in het veld en beleefde een bizarre rentree in het shirt van de Brabanders.

Bij RKC was de enige doelpuntenmaker van deze competitie afwezig. Van der Venne - die de enige twee Waalwijkse treffers dit seizoen op zijn rekening nam - raakte vorige week tegen Go Ahead Eagles geblesseerd. Daarbovenop waren ook Oukili en Zawada geschorst. AZ-trainer Martens - die een verleden als speler in Waalwijk had - zag na het eerste puntverlies vorige week in Groningen geen reden om te sleutelen aan zijn basiself. Dat betekende andermaal een basisplaats voor Van Bommel. De linksbuiten zag zijn concurrent Van Brederode vandaag verhuurd worden aan Fortuna Düsseldorf.

Waar het bij de thuisploeg de vraag was wie er voor de treffers moest zorgen, verliep de doelpuntenproductie bij AZ dit seizoen ook nog stroef. De Alkmaarders scoorden net als RKC Waalwijk pas twee keer, maar kregen nog geen enkele tegentreffer om de oren. De ploeg van Fraser moest dit seizoen in iedere wedstrijd al binnen het kwartier een tegentreffer incasseren, maar dankte vandaag Van Bommel. De buitenspelers schoot na exact vijftien minuten spelen van dichtbij op de paal. De thuisploeg hield vandaag het doel een half uur schoon, voordat doelman Houwen geklopt werd. Kort nadat Parrott tweemaal een schietkans om zeep hielp, bediende Sadiq ploeggenoot Van Bommel. Die schoot deze keer van dichtbij wel eenvoudig raak. Kort na de 0-1 verdubbelde diezelfde Van Bommel na een heerlijke dieptebal van Clasie de score.

Het thuispubliek scandeerde de naam van de terugkerende Kramer, die eerder na een akkefietje op de training uit de selectie werd gezet. De controversiële aanvaller viel na rust in én kwam na acht seconden uitstekend weg met geel, nadat hij zijn elleboog in het gezicht van Maikuma plantte. Deze wilde actie was geen startsein voor RKC om er een schepje bovenop te doen. De Waalwijkers bleven tandeloos én Mijnans verzuimde tot drie keer de score te doen oplopen.

Kramer leek in het vervolg bijna bewust met rood te willen inrukken, want ook Koopmeiners maakte kennis met de wapperende elleboog van de Waalwijkse aanvaller. Het betekende geen tweede geel, maar een directe rode kaart na deze dwaze actie. Het was voor de derde keer op rij dat Fraser zijn ploeg met tien man de wedstrijd zag eindigen. In de slotfase na de rode kaart voerden de Alkmaarders de score amper verder op, waardoor de eindstand niet de krachtverschillen op het veld weergaf. Enkel invaller Meerdink kwam van de hatelijke nul af door met een kopbal zijn eerste Eredivisietreffer te maken in de slotfase. Bovendien hield Jong Oranje-international Rome-Jayden Owusu-Oduro ook na vier duels zijn doel nog schoon.