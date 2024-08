Update: Michiel Kramer beleeft bizarre rentree bij RKC: 'Wát een onprofessionele actie'

laat zich bij zijn rentree in het shirt van RKC Waalwijk al binnen tien seconden van zijn slechtste kant zien. De veelbesproken aanvaller, die eerder deze week in genade werd aangenomen door de Brabantse club, komt in het thuisduel met AZ nog goed weg met een gele kaart voor een belachelijke overtreding op tegenstander . Het blijkt uiteindelijk slechts uitstel van executie.

Kramer maakte vorig weekend geen deel uit van de RKC-selectie voor het uitduel bij Go Ahead Eagles, dat met 2-0 verloren ging. In eerste instantie was niet duidelijk waarom, wel werd gemeld dat het een beslissing van technisch directeur Mo Allach was geweest om Kramer uit de selectie te zetten. Een dag na de wedstrijd bleek een incident op het trainingsveld ten grondslag te hebben gelegen aan het besluit. Kramer bood uiteindelijk zijn excuses aan, waarna RKC de aanvaller in genade aannam.

In het thuisduel met AZ moest Kramer echter nog genoegen nemen met een plek op de bank: Fraser gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Richonell Margaret. Halverwege, bij een 0-2 achterstand door twee treffers van Ruben van Bommel, werd Kramer als vervanger van Denilho Cleonise alsnog binnen de lijnen gebracht.

Bij de eerste de beste lange bal, nog geen tien seconden na rust, die zijn richting in werd gespeeld liet Kramer zich vervolgens direct gelden. De aanvaller plantte zijn elleboog vol in het gelaat van de Japanner Maikuma, die daarop naar de grond ging. Het leverde de aanvaller slechts geel op. "Dit is wel heel rap, acht seconden en hij heeft geel te pakken. De controverse is nooit ver weg met Michiel Kramer", merkt de commentator van ESPN op. Bij het zien van de herhaling wordt echter pas duidelijk wat Kramer precies deed: "Alleen maar oog voor Maikuma. Dit is rood, dit is gewoon rood. Wát een onprofessionele actie van Michiel Kramer, hier moet je rood voor geven. En dat moet de video-scheidsrechter mededelen", klinkt het bij de betaalzender. De als VAR dienstdoende Jannick van der Laan greep echter niet in, waardoor de beslissing van scheidsrechter Rob Dieperink om Kramer met geel te laten wegkomen gewoon bleef staan.

Update 21.32 uur: Bovenstaande blijkt uiteindelijk slechts uitstel van executie voor Kramer. Na 71 minuten spelen, terwijl de stand nog altijd ongewijzigd is, deelt de lange aanvaller wéér een elleboogstoot uit, nu aan Peer Koopmeiners. Dieperink bekijkt het voorval nog wel even op de camera's maar weet al snel genoeg: Kramer - die in eerste instantie weer geel zag - krijgt alsnog een directe rode kaart, waardoor RKC het duel met tien man uit moet spelen.

Michiel Kramer staat pas 6️⃣(!) seconden in het veld en doet dan dit 😳#rkcaz — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2024 Michiel Kramer slaat weer toe... 🫣



Nu grijpt de VAR wel in: direct rood. 🟥 #rkcaz — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2024

