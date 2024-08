'Kramer weggelopen van het trainingsveld: weigert excuses aan te bieden aan teamgenoten'

De Telegraaf weet waarom zondag geen onderdeel was van de selectie van RKC Waalwijk voor de ontmoeting met Go Ahead Eagles. Het was al duidelijk dat het om disciplinaire redenen ging, maar wat er precies is voorgevallen was nog niet bekend. Volgens de krant was Kramer in de aanloop naar het duel in Deventer van het trainingsveld weggelopen en weigerde hij zijn excuses aan te bieden aan zijn teamgenoten.

Kramer droeg in het afgelopen seizoen lang de aanvoerdersband bij RKC, maar raakte gaandeweg de tweede seizoenshelft zijn basisplaats kwijt. Henk Fraser gaf de voorkeur aan David Min. Laatstgenoemde vertrok na vorig seizoen weliswaar naar FC Utrecht, maar Kramer moet het in Waalwijk nog steeds doen met een reserverol. Hij kwam tot op heden enkel heel even in actie in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Op bezoek bij Go Ahead Eagles was hij er dus helemaal niet bij. Nu lijkt bekend waarom.

“De 35-jarige spits geniet bij RKC al zo veel privileges. Zo mag hij onder meer trainingen overslaan als hij zich daar fysiek prettiger bij voelt. Kramer liep weg van de training toen hij vorige week in de gaten kreeg dat niet hij, maar Richonell Margaret door trainer Fraser was aangewezen als vervanger van de geschorste spits Oskar Zawada”, zo schrijft De Telegraaf maandagmiddag. De krant vermoedt dat bij de keuze voor Margaret meespeelde dat Kramer ‘actief’ op zoek is naar nieuwe, potentiële werkgevers. De centrumspits, die een verleden heeft bij onder meer ADO Den Haag, Sparta, Feyenoord en FC Utrecht, heeft volgens Voetbal International al gesprekken gevoerd met NAC Breda, waar hij in een vroeg stadium van zijn loopbaan ook al onder contract stond.

Fraser werd zondag in Deventer voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles gevraagd naar de afwezigheid van Kramer, maar deed er uiterst geheimzinnig over. RKC wil voorkomen dat het een groot item wordt. “RKC wilde zo weinig mogelijk ophef maken over de absentie van Kramer. De spits zelf mag niets zeggen. Technisch directeur Allach weigerde ook maandag nog om een nadere toelichting te geven. De selectie van RKC Waalwijk genoot van een vrije dag. Het bleef dus bijvoorbeeld onduidelijk voor hoe lang Kramer uit de eerste selectie verbannen is”, zo klinkt het.

