Michiel Kramer: 'Dit heeft veel impact en is pittig, maar je moet er gewoon zijn voor je zoon'

is uitgebreider ingegaan op de lastige voorbereiding op het seizoen. De spits van RKC Waalwijk onthulde onlangs vervelende situaties in de privésfeer te hebben meegemaakt, wat er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor zorgde dat de focus even niet constant op voetbal lag. Kramer kreeg in de vakantie onder meer te horen dat zijn tienjarige zoontje diabetes heeft.

“Er zijn verschillende mensen in onze kring overleden", begint een openhartige Kramer in een uitgebreid gesprek met Sportnieuws.nl. “Zoiets heeft natuurlijk zeker veel impact op mijn gezin, dat is heel pittig. Daarna kregen we ook nog te horen dat onze oudste zoon diabetes heeft. Dat is veel om te verwerken in een korte periode", legt de ervaren voetballer uit. Het vervelende nieuws rondom zijn zoontje zorgde ervoor dat Kramer uit het niets veel in ziekenhuizen te vinden was.

Michiel Kramer: 'Het is heftig en er is wel degelijk wat aan de hand, voetbal is even bijzaak'

“Wij kregen ook veel informatie over hoe ermee om te gaan. De focus lag echt daarop, man. Je moet er gewoon zijn voor je zoon, dat is het enige wat je kan doen", vindt Kramer, die ziet dat zijn andere kinderen moeten wennen aan de nieuwe situatie rondom zijn oudste zoon. De voetballer is echter erg trots op de manier waarop zijn gezin met de lastige situatie omgaat.

"De jongste is vijf en die ziet soms dat er geprikt wordt in de buik van de oudste, die vraagt zich dan wel af wat er gebeurt. De middelste is heel gevoelig, hij pikt veel op. Hij ziet dan dat mama verdrietig is en dat het haar veel doet", zegt de 35-jarige voetballer. "Hij is daar wel wat meer mee bezig, maar ik moet zeggen dat ze alle drie er super mee omgaan. Daar ben ik super trots op", sluit hij zijn emotionele verhaal af.