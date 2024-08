Michiel Kramer: 'Het is heftig en er is wel degelijk wat aan de hand, voetbal is even bijzaak'

RKC Waalwijk-aanvaller (35) heeft een zware periode achter de rug. De routinier geeft zondagavond in het programma Studio Voetbal aan dat er in zijn privésfeer de nodige dingen zijn gebeurd, waardoor voetbal voor hem eventjes op een lager pitje is komen te staan.

In de uitzending van Studio Voetbal wordt besproken dat Kramer het bij RKC Waalwijk momenteel moet doen met een rol als wisselspeler. Vervolgens komt ter sprake dat de aanvalsleider van de Brabanders een vervelende zomer achter de rug heeft: "In de zomer zijn er privé gezien best wel wat dingen gebeurd. Er zijn wat mensen overleden, helaas. Ook in mijn privésfeer zelf is er wat gebeurd, dus het was voor mij ook een andere zomer dan normaal", legt Kramer uit. De spits benadrukt dat dit niet een reden is voor zijn reserverol in Waalwijk, maar dat dit de spits niet heeft geholpen om fris het nieuwe seizoen in te gaan lijkt duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Studio Voetbal toont bizarre beelden, Kramer doet een beroep op de scheidsrechters

Kramer vervolgt zijn verhaal: "Het is een heftige periode, zeker voor het thuisgezin. Ik vond dan ook dat de aandacht veel meer naar de thuissituatie moest en dat is nu eigenlijk nog steeds het geval", legt de voetballer uit. "Er is wel degelijk wat aan de hand thuis dat je denkt van: voetbal is wel eventjes bijzaak", stelt Kramer. Presentator Sjoerd van Ramshorst kiest ervoor, omdat dit een privékwestie betreft, niet door te vragen: "Heel veel sterkte toegewenst", zegt de sportpresentator tegen Kramer na het aanhoren van zijn verhaal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Krankzinnige tackle en gemene trap na: schandalige taferelen bij Almere City - AZ

Het ging er heftig aan toe in de competitiewedstrijd tussen Almere City en AZ.