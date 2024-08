Krankzinnige tackle en gemene trap na: schandalige taferelen bij Almere City - AZ

AZ heeft vroeg in de wedstrijd tegen Almere City een rode kaart geïncasseerd. beging op het middenveld een snoeiharde overtreding op Kornelius Hansen, waarna arbiter Martin van den Kerkhof naar de rode kaart greep. Later in de wedstrijd kreeg Almere City zelfs twee rode kaarten.

AZ kwam dankzij een doelpunt van Ibrahim Sadiq al in de vierde minuut op voorsprong en dus leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Alkmaarders. Maar na achttien minuten riep Dekker een spring van Hansen op hardhandige wijze een halt toe, waardoor AZ verder moest met tien man.

Almere City ontvangt twee rode kaarten

De rode kaart van AZ leek een uitgelezen kans voor Almere City, maar de ploeg gaf het numerieke overwicht al gauw weg. Baptiste Guillaume trapte in het strafschopgebied plots na bij Wouter Goes, waarna ook hij met een rode kaart het veld moest verlaten. Elf minuten voor tijd moest Almere City zelfs door met negen man: debutant Ricardo Visus haalde Jordy Clasie van achteren neer en moest inrukken.

