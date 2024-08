Studio Voetbal toont bizarre beelden, Kramer doet een beroep op de scheidsrechters

De rode kaart voor Almere City-aanvaller in de thuiswedstrijd tegen AZ blijft de gemoederen bezighouden. De Belg werd zaterdagavond al na een half uur naar de kant gestuurd nadat hij zijn tegenstander een trap verkocht. weet dat Goes erom bekend staat dat hij het een spits zo vervelend mogelijk probeert te maken, maar is van mening dat scheidsrechters er wel wat meer oog voor mogen hebben.

De thuiswedstrijd van Almere City tegen AZ begon nog zo hoopgevend voor de formatie van coach Hedwiges Maduro. AZ opende weliswaar na vier minuten al de score, maar kwam in minuut achttien al met tien man te staan na een rode kaart voor Maxim Dekker. Almere City groeide in de wedstrijd en mocht hopen op een goed resultaat. Een oliedomme actie van Guillaume gooide echter roet in het eten. De aanvaller trapte na richting Goes en kreeg daarvoor de rode kaart gepresenteerd. In de tweede helft moest ook Almere City-verdediger Ricardo Visus inrukken.

Maar het is vooral de rode kaart van Guillaume die voor gesprekstof zorgt, ook zondagavond in Studio Voetbal. Volgens Arno Vermeulen is het een publiek geheim dat Goes zijn tegenstanders ‘gek’ kan maken. “Wat heel knap is als je twintig jaar bent. Dat gebeurde blijkbaar. Maar het is natuurlijk ongelooflijk naïef”, zegt de verslaggever van de NOS over de reactie van Guillaume. Kramer herkent de verhalen over Goes. “Ik heb zelf nog niet tegen hem gespeeld, maar vorig jaar hoorde ik er bij ons ook al een paar jongens over. Dat hij bij iedere voorzet tegen de spits aan gaat staan en dan is het knijpen, trekken en andere gekke dingen doen.”

Goes vertelde na de wedstrijd tegen Almere City voor de camera van ESPN dat hij zich daarvan niet bewust was, maar tijdens het interview van de NOS met Guillaume is duidelijk te zien dat de spits wondjes heeft overgehouden aan zijn duels met de verdediger (zie screenshot hieronder). Volgens Kramer zijn er wel meer verdedigers die een spits zo te grazen proberen te nemen in de zestien. “Ik denk dat niet meer dan logisch is, maar ze mogen als scheidsrechter er wel ietsjes meer op letten. Het is vaak niet alleen meer oog voor de bal, maar vooral voor de tegenstander en dan ben je als spits zijnde bijna altijd kansloos.” Wat een spits daartegen kan doen? “Dan moet je het misschien een keertje terugdoen”, aldus Kramer.

