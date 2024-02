Is dit de vervelendste speler uit de Eredivisie? 'Het is zó kinderachtig als je dit doet’

Kees Kwakman vindt ‘een vervelend mannetje’. De oud-voetballer en analist is van mening dat de negentienjarige verdediger van AZ zich zaterdagavond onsportief gedroeg in het uitduel met Almere City (0-0). Tegelijkertijd benadrukt Kwakman dat de Alkmaarders een type als Goes er goed bij kunnen hebben.

Kwakman licht een opvallende actie van Goes uit, een kwartier voor tijd. De centrumverdediger werd opgejaagd door tegenstander Thomas Robinet, waarna de spits van Almere City doorliep op de jongeling van AZ. Goes ging kermend naar de grond en rolde vervolgens theatraal over het veld. Robinet werd uiteindelijk met geel bestraft.

“Hij is een beetje een vervelend mannetje. We hebben het er vaak over dat er bij AZ alleen maar ideale schoonzonen spelen, maar hij is geen ideale schoonzoon. Hij is wel een beetje irritant en zoekt het randje op”, zegt Kwakman na afloop in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN over Goes. “Je denkt: die ligt er zes manden uit. Hij schreeuwt het uit. Dat doet hij alleen maar om zijn tegenstander een rode kaart aan te naaien.”

“Vorige week tegen Feyenoord had hij ook wat ruzie met Wieffer. Het is een beetje een vervelend ventje. Maar dat heeft AZ ook wel een beetje nodig”, vervolgt Kwakman. Collega-analist Kees Luijckx stipt aan dat Goes een bijzondere methode heeft om zijn tegenstanders uit de wedstrijd te halen. “Laatst zei Henk Veerman (spits van ADO Den Haag, red.) in een interview dat Goes bij Jong AZ tegenstanders knijpt in de zij of de rug.” Kwakman: “Dat vind ik écht kinderachtig, als je dat doet. Net zoals op tenen staan: dat vind ik zó kinderachtig.”

“Ik vind het wel opvallend dat een gozer van negentien dat al doet”, reageert Luijckx weer. “Ik heb het mijn hele carrière niet gedaan. Ik vind het niet per se slecht, maar je moet niet jezelf uit de wedstrijd spelen.”

