Jack van Gelder is laaiend enthousiast en ziet 'topper in wording' bij AZ tegen Feyenoord

Jack van Gelder is te spreken over AZ-verdediger , die zondagmiddag tegen Feyenoord in de basis mocht beginnen. De laatste periode moest het jeugdproduct van de Alkmaarders het voornamelijk doen met invalbeurten en wedstrijden in Jong AZ, maar zondagmiddag hield hij zich in het AFAS Stadion uitstekend staande tegen Feyenoord-spits Santiago Giménez.

Goes (19) kreeg de kans in de basis wegens de personele problemen die coach Maarten Martens heeft in de achterhoede. Yukinari Sugawara was met Japan actief op de Azië Cup, Bruno Martins Indi was geblesseerd en Denso Kasius was geschorst tegen de Rotterdammers. Het resulteerde in een basisplaats voor Goes, die samen met Riechedly Bazoer het hart van de defensie vormde. Dat deed het tweetal uitstekend, want Feyenoord-aanvaller Giménez heeft geen schot kunnen lossen en zat totaal niet goed in de wedstrijd.

Jack van Gelder - en ook veel supporters op sociale media - zijn positief gestemd over de ontwikkeling van Goes: "Gelukkig speelt Wouter Goes weer eens bij AZ. Topper in wording", verwacht Van Gelder, zo schrijft oud-commentator op X. "Comfortabel aan de bal", reageert een andere voetballiefhebber onder zijn bericht over Goes, die zijn visitekaartje zondagmiddag heeft afgegeven.

