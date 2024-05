Ajax-supporters zijn nog niet tevreden en doen duidelijke oproep aan Van Praag

Dat Alex Kroes in de functie van technisch directeur weer van betekenis kan zijn voor Ajax, betekent niet dat de bestuurlijke rust is teruggekeerd. Dat schrijft AFCA Supportersclub in een bericht op Facebook althans. De supportersvereniging is van mening dat commissarissen Michael van Praag en Leo van Wijk de eer aan zichzelf moeten houden. “Van Praag en Van Wijk, wees waardige ereleden van Ajax en kom jullie afspraak na. Laat je heel snel vervangen door nieuwe commissarissen en luid daarmee een nieuw Ajax-tijdperk in.”

De aanstelling van Kroes stemde Ajax hoopvol en de nieuwe algemeen directeur boog zich bij zijn start meteen over belangrijke dossiers, zoals de samenstelling van de selectie én de invulling van het hoofdtrainerschap. Maar de rust in Amsterdam was alweer snel verdwenen. De raad van commissarissen (rvc) schorste Kroes met onmiddellijke ingang omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan handel met voorwetenschap. Van Praag, erevoorzitter, gooide de deur voor een terugkeer van Kroes op dezelfde dag dicht. Voor Van Praag was het duidelijk: het huwelijk tussen Ajax en Kroes was voorbij.

De houding van de voorzitter van de rvc omtrent de schorsing van Kroes kwam hem op veel kritiek te staan. Niet alleen vanuit F-Side en andere fanatieke supportersgroepen, ook de leden waren niet te spreken over de gang van zaken. De bestuursraad, grootaandeelhouder bij Ajax, deed een beroep op Van Praag om een terugkeer van Kroes ‘in welke functie’ en ‘onder welke voorwaarden dan ook’ te overwegen. Kroes keerde terug. Niet als algemeen directeur, maar als technisch directeur. Maar daarmee is de rust volgens AFCA Supportersclub dus nog niet terug. “Van Praag en Van Wijk blijven standvastig op hun plek zitten als commissaris binnen de rvc. Dit terwijl hun opdracht duidelijk is: bestuurlijke rust creëren, goede opvolgers zoeken en snel terugtreden. Hier zit geen woord Spaans bij”, zo klinkt het.

Van Praag zou op 2 oktober 2023 in het bijzijn van een afvaardiging van de bestuursraad naar de supportersvereniging hebben uitgesproken dat zijn aanstelling ‘tijdelijk’ zou zijn. “Na alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden lijkt het ons het juiste moment om invulling te geven aan het woord ‘tijdelijk’. Daarom vragen we Van Praag en Van Wijk nogmaals om zichzelf snel te laten vervangen door nieuwe commissarissen die passen bij het Ajax van morgen. Bij voorkeur vóór aanvang van het nieuwe seizoen, om zo in alle rust te bouwen aan een nieuwe toekomst.” Volgens AFCA Supportersclub zijn Van Praag en Van Dijk ‘synoniem aan het oude Ajax’ en staan zij de ontwikkeling van Ajax ‘in de weg’. “Net zoals een oudere voetballer de ontwikkeling van een jonge voetballer in de weg staat.”

