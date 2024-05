Jeroen Stekelenburg: 'Zijn eerste uur bij Vitesse - Ajax was een EK-sollicitatie'

heeft zondag nadrukkelijk gesolliciteerd naar een plek in de EK-selectie, zo zag Jeroen Stekelenburg. De aanvaller van Ajax was op bezoek bij Vitesse (2-2) met name in het eerste uur erg bedrijvig, vindt de NOS-commentator.

In het praatprogramma Studio Voetbal krijgt Stekelenburg de vraag of hij verwacht dat Bergwijn nog zal afvallen uit de dertigkoppige voorselectie. “Nee, ik denk het niet. Ik denk dat alle aanvallers die in de voorselectie zitten uiteindelijk meegaan naar het EK”, voorspelt de journalist.

“Op eindtoernooien zie je dat aanvallers altijd wel ergens gebruikt worden”, weet Stekelenburg. “Ik was vandaag in het stadion in Arnhem en het eerste uur leek wel een sollicitatie van Steven Bergwijn. Die was zeer actief, zowel verdedigend als aanvallend. Die had echt zijn zinnen gezet op het maken van een goede beurt.”

Bergwijn scoorde niet en liep in de blessuretijd nog tegen een gele kaart op vanwege een opstootje met Anis Hadj-Moussa. Daardoor is hij geschorst voor de eerste competitiewedstrijd van volgend seizoen. De wedstrijd tegen Vitesse eindigde in een 2-2 gelijkspel.

