Berwijn niet langer aanvoerder van Ajax: Farioli onthult wie de band overneemt

is komend seizoen niet langer de eerste aanvoerder van Ajax, zo onthult de nieuwe trainer Francesco Farioli. De band wordt overgenomen door routinier , die woensdag naast zijn trainer aanschuift bij de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op het treffen met FK Vojvodina van een dag later.

De NOS vraagt Farioli of hij al besloten heeft wie hij tot eerste aanvoerder gaat benoemen, waarop de Italiaan bevestigt dat hij Henderson heeft uitverkoren. De oud-speler van Liverpool is echter niet de enige leider in de kleedkamer, merkt Farioli op: "Er is niet één speler groter dan het Ajax-shirt. Wat moeten elke training hard werken om dit seizoen het hoofd te kunnen bieden. Dus het is belangrijk om een competitieve groep te hebben, met spelers die allemaal graag dit shirt willen dragen."

"Er zijn wel spelers die ik als leiders van de groep beschouw", vervolgt Farioli. "Ter referentie: de spelers met wat meer ervaring. Met hen heb ik de meest directe gesprekken. Dat is een groep van vijf, zes spelers die de leiding hebben in de kleedkamer. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om de energie en de toewijding van iedereen om het seizoen en alle uitdagingen daarin het hoofd te kunnen bieden."

