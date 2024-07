Ajax-'miskoop' laat zich positief zien onder Farioli: 'Zou het dan toch? Krijgt hij hem aan de praat?'

Ajax telde vorig jaar veertien miljoen euro neer voor de komst van Carlos Forbs, maar de Portugese aanvaller kon geen moment écht imponeren en was uiteindelijk bij slechts acht doelpunten betrokken. Forbs leek op de nominatie te staan om na één seizoen alweer te vertrekken uit Amsterdam, maar laat zich onder de nieuwe trainer Francesco Farioli positief gelden. Mikos Gouka sluit niet uit dat de Portugese jeugdinternational in zijn tweede jaar tóch tot bloei komt.

Ajax speelde vorige week vrijdag de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Forbs verscheen tegen PEC Zwolle aan de aftrap, maar speelde een vrij anonieme rol. Dat was een paar dagen later tegen Sint-Truidense VV wel anders. De Portugees kreeg van Farioli opnieuw een ‘basisplaats’ en was bij twee van de vier doelpunten betrokken. Met een goal en een assist had hij een belangrijk aandeel in de 4-0 overwinning. Dat is Gouka niet ontgaan. “Die Forbs had een paar aardige acties”, zegt de verslaggever in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Op sociale media ging echter een mislukte actie van Forbs rond. Hij probeerde de bal ouderwets langs zijn tegenstander te tikken en hem op snelheid te kloppen, maar die liet zich niet foppen. Gouka vindt het iets te makkelijk om Forbs daarop aan te pakken. “Dan zie ik er één actie uitgehaald worden waarbij hij de bal knullig verspeelt en dat komt dan in een clipje online. Dan zie je honderden reacties eronder van dat het een speler van niks is en veel te duur. Maar ik zag toch wel een paar acties waarvan ik dacht: zou het dan toch?”, zo klinkt het. Forbs kwam tijdens zijn eerste seizoen in Nederland tot drie doelpunten en vijf assists in 32 duels. “Je hebt altijd spelers die in zo’n eerste jaar slecht waren en het dan in het tweede jaar oppakken. Zou hij het dan zijn? Zou deze trainer zo’n speler wel aan de praat kunnen krijgen?”

Gouka was voor het Algemeen Dagblad in Duitsland om de verrichtingen van het Nederlands elftal tijdens het EK op de voet te volgen. De Feyenoord-watcher had tussendoor tijd om naar de tweede oefenwedstrijd van Ajax te kijken. “Ik zag toevallig van de week Ajax - Sint-Truiden voorbijkomen, dan blijf je toch even hangen. Dan wil je toch zien of het inderdaad al veel beter is en wie welke speler is, of er veel veranderingen zijn”, zo vertelt Gouka. Hij wilde vooral zien of het enthousiasme van de Ajax-achterban over Farioli al te rechtvaardigen is. “Het is niet zo dat ik geconcentreerd mee zat te tekenen met de looplijnen van Farioli. Maar als je af en toe wat zegt over de supporters van Ajax die een beetje rustig moeten blijven, dan moet je ook kijken hoe Ajax echt voor de dag komt. Als ze inderdaad wervelend voetbal spelen, dan moet je daar misschien een beetje in mee.”

Maar zover is het uiteraard nog lang niet. “Het is allemaal nog kinderspel natuurlijk en Sint-Truiden was ook niet bepaald Real Madrid”, aldus Gouka. Ajax tankte met een 4-0 overwinning wel vertrouwen. Zaterdagmiddag staat tegen Rangers FC de derde oefenwedstrijd op het programma. Lees hier hoe je de ontmoeting tussen Ajax en de Schotse topclub live kunt volgen.

