Ajax oefent tegen Rangers FC: vanaf hoe laat en op welke zender kun je de wedstrijd volgen?

Ajax speelt zaterdagmiddag alweer de derde oefenwedstrijd ter voorbereiding op het komende seizoen. De formatie van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli neemt het na de nederlaag tegen PEC Zwolle en de overwinning op Sint-Truidense VV op tegen het Schotse Rangers FC. Vanaf hoe laat en op welke zender is deze wedstrijd te zien?

Op welke zender is de oefenwedstrijd te zien?

De ontmoeting tussen Ajax en Rangers FC wordt gespeeld op Sportpark Muidersingel in Wezep. Het eerste fluitsignaal klinkt om 16.00 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport én Ziggo Sport 2. De zender begint om 15.40 uur met de voorbeschouwing, twintig minuten later wordt er afgetrapt. Het derde oefenduel van Ajax is ook voor niet-abonnees te zien. Zij kunnen terecht op Ziggo Free. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier.

Hoe doet Ajax het vooralsnog in de voorbereiding?

Ajax staat inmiddels alweer een paar weken op het trainingsveld. De Amsterdammers hebben na een dramatisch seizoen veel werk te verrichten, realiseert ook de nieuwe hoofdtrainer Farioli zich. De Italiaan maakte vorige week vrijdag zijn officieuze debuut als oefenmeester van de Nederlandse recordkampioen. Ajax kreeg in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle flink wat kansen, maar scoorde niet en ging met 0-1 onderuit. Het ging vier dagen later een stuk beter om met de mogelijkheden. Het Belgische Sint-Truidense VV, ofwel STVV, werd met 4-0 verslagen.

Hoe ziet de voorbereiding van Ajax er verder uit?

Ajax werkt toe naar de start van de voorrondes van de Europa League. De eerste wedstrijd tegen het Servische FK Vojvodina staat voor 25 juli op het programma. Tot die tijd speelt Ajax nog een aantal oefenduels. De selectie van Farioli trekt na de ontmoeting met Rangers FC voor een trainingskamp naar de Wageningse Berg, waar krachtmetingen met Al-Wasl (18 juli) en Olympiakos (19 juli) op het programma staat. In de wedstrijd tegen Al-Wasl zullen voornamelijk spelers uit Jong Ajax in actie komen.

