Ajax tankt vertrouwen en wint tweede oefenwedstrijd met ruime cijfers

Ajax heeft de tweede oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen wél winnend afgesloten. Een paar dagen na de 0-1 nederlaag tegen PEC Zwolle zegevierde formatie van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli met 4-0 tegen Sint-Truidense VV. Jorrel Hato opende al vroeg de score, waarna Jaydon Banel, Carlos Forbs en Kenneth Taylorin de tweede helft het scoreformulier volmaakten.

Het officieuze debuut van Farioli als hoofdtrainer van Ajax resulteerde afgelopen vrijdag in een nipte nederlaag tegen PEC Zwolle (0-1). De Italiaan zal desondanks tevreden zijn geweest met wat zijn ploeg in vooral de tweede helft liet zien. Ajax was oppermachtig en creëerde de ene na de andere kans, maar had het vizier niet op scherp staan. De Amsterdammers gingen dinsdagavond tegen Sint-Truidense VV een stuk beter om met hun mogelijkheden.

Sint-Truidense VV, in België beter bekend als STVV, eindigde in het afgelopen seizoen op de negende plaats in de Jupiler Pro League. STVV oefende afgelopen zaterdag nog tegen FC Twente. Waar het de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland nog op een 2-2 gelijkspel wist te houden, kwam het tegen Ajax eigenlijk geen moment in de buurt van een goed resultaat. De Amsterdammers konden na acht minuten al voor het eerst juichen. Hato, die evenals tegen PEC Zwolle op de linksbackpositie speelde, zette zelf de aanval op en kon na een goede individuele actie en uiteindelijk op aangeven van Julian Rijkhoff afdrukken: 1-0.

Farioli had zijn opstelling op liefst acht posities gewijzigd ten opzichte van de ontmoeting met PEC Zwolle. Banel was een van de ‘nieuwe’ gezichten, evenals Remko Pasveer. Banel kreeg een goede kans op de 2-0, maar liet die liggen en zag de bal aan de andere kant bijna wél in het net belanden. Pasveer hinderde zijn tegenstander echter zodanig dat een gelijkmaker kon worden voorkomen. Die leek later in de eerste helft wél te vallen. Nadat de bal eerst de lat boven Pasveer raakte, was het in de herkansing alsnog raak. Het doelpunt ging echter niet door: buitenspel. Ajax zocht zodoende met een voorsprong de kleedkamer op. STVV mocht nog van geluk spreken dat het de eerste helft met elf man eindigde: Adriano Bertaccini liet zich met een walgelijke actie richting Tristan Gooijer van zijn slechtste kant zien.

Ajax loopt uit in de tweede helft

Farioli voerde bij de start van de tweede helft één wijziging door: Benjamin Tahirovic kwam voor Silvano Vos. Ajax schoot uit de startblokken en verdubbelde nog binnen de minuut de voorsprong. Kian Fitz-Jim zette Carlos Forbs aan het werk den de rappe vleugelaanvaller stelde Banel in staat de 2-0 binnen te tikken. Niet veel later was het opnieuw raak voor de Amsterdammers. Anton Gaaei stak een groot deel van het veld over en gaf de bal goed mee aan Forbs. De miljoenenaankoop van vorig jaar leek de bal iets te ver voor zich uit te spelen, maar slaagde er toch nog op tijd in ‘m over de doelman heen te wippen: 3-0.

Halverwege de tweede helft begon het grote wisselen bij Ajax. Onder meer Devyne Rensch, Owen Wijndal, Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Branco van den Boomen en Chuba Akpom verschenen binnen de lijnen. Van den Boomen is mogelijk bezig aan zijn laatste weken als Ajacied. Ajax raakte na de vele wissels het initiatief wat kwijt, maar herstelde zich snel en liep in de slotfase nog uit naar 4-0. Na goed werk van Christian Rasmussen knalde Taylor de vierde Amsterdamse treffer tegen het net en bepaalde daarmee ook de eindstand.

