Go Ahead-spelers willen na eigen huldiging door naar die van Ajax

Go Ahead Eagles wordt woensdagavond gehuldigd als bekerwinnaar, maar voor twee spelers is het wellicht niet de enige huldiging die ze dit seizoen bijwonen. Het lijkt leuk om samen met naar de huldiging van Ajax te gaan, als de Amsterdammers de landstitel pakken.

Edvardsen is goed bevriend met Oliver Edvardsen, de aanvaller van Ajax die dezelfde achternaam draagt. In de eerste seizoenshelft speelde Oliver nog voor Go Ahead, maar Ajax haalde hem op 31 januari binnen. Llansana heeft een verleden bij Ajax. Hij speelde vanaf zijn elfde bij Ajax en droeg 64 keer het shirt van Jong Ajax, maar speelde nooit in het eerste elftal. De Ajax-fans smulden van het gedrag van Llansana in de finale.

In een interview met Andy van der Meijde spreekt Victor Edvardsen over de titelrace. Hoewel hij persoonlijk niet zoveel met Ajax lijkt te hebben – hij vindt dat de club wordt voorgetrokken door scheidsrechters in Nederland – reist hij mogelijk met Llansana af naar Amsterdam voor de huldiging.

Van der Meijde bedankt Edvardsen

"Ik denk dat Ajax kampioen gaat worden. Ze staan negen punten voor”, weet Edvardsen, waarna Van der Meijde lachend stelt dat de Go Ahead-aanvaller heeft bijgedragen aan de huidige eerste plek van Ajax. Met een doelpunt en een assist was Edvardsen van grote waarde voor Go Ahead in het competitieduel met PSV (3-2 zege) van 1 maart. “Dankjewel. Je maakt ons kampioen. We zullen je nooit vergeten”, lacht Van der Meijde.

“Enric en ik hebben het erover gehad dat we Ollie willen zien als ze kampioen worden. Misschien gaan we erheen. Dat is voor Ollie ook leuk. Dan voelt hij onze steun”, stelt de kersvere bekerwinnaar.

