Maaskant schetst somber perspectief voor bekerwinnaar Go Ahead: 'Zo werkt de voetballerij niet'

Robert Maaskant gaat ervan uit dat bekerwinnaar Go Ahead Eagles komende zomer enkele sterkhouders gaat kwijtraken. En dat terwijl de club, met een rechtstreeks Europees ticket op zak, juist behoefte heeft aan een bredere selectie dan de groep waar trainer Paul Simonis het dit seizoen zo goed mee heeft gedaan.

Door in de bekerfinale na strafschoppen af te rekenen met AZ heeft de club zich verzekerd van een plek in de competitiefase van de Europa League. Dat betekent dat Go Ahead minimaal acht Europese wedstrijden voor de kiezen krijgt, wat ervoor zorgt dat de club zal moeten omschakelen naar een flink drukker programma met midweekse wedstrijden. In Voetbalpraat op ESPN brengt presentator Wouter Bouwman de Eagles-selectie voor volgend seizoen ter sprake. "Wat gaat dit doen met de selectie, verwacht jij dat iedereen daar nu zegt: ik wil hier nu blijven, om hier nu Europa League te spelen?"

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Gewaagde' keuze Simonis bij Eagles pakt geweldig uit: 'Daarmee steek je je nek uit als trainer'

Maaskant, oud-speler, -assistent en -hoofdtrainer van Go Ahead, maakt zich geen illusies. "Nee hoor, zo werkt de voetballerij niet", aldus de huidige coach van Helmond Sport. "Spelers zijn individualisten. Die staan woensdag op het bordes het logo te kussen. Maar als er morgen een grote club komt met een enorme zak geld, zeggen ze: dankjewel, de club zit altijd in mijn hart, maar ik ga een stapje verder." Maaskant stipt vervolgens aan dat Go Ahead volgend seizoen met een veel bredere selectie zal moeten gaan werken dan nu het geval is. "Je ziet hoe lang ze wachtten met wisselen in deze wedstrijd (de bekerfinale, red.). " Simonis bracht inderdaad pas in minuut 80 zijn eerste reserve binnen de lijnen, toen Søren Tengstedt als vervanger van Aske Adelgaard zijn entree maakte. "Dat doen ze niet uit luxe", aldus Maaskant.

'Eagles hebben waanzinnig gepresteerd, maar het is echt een teamprestatie'

"Go Ahead zal in de breedte van deze selectie echt wat moeten doen, als ze minimaal acht extra wedstrijden gaan spelen." Aan de andere kant moet de club zich volgens Maaskant niet 'blindstaren' op het Europese avontuur: "Ze moeten daar geen financiële risico's voor gaan nemen. En ik geloof ook dat de mensen die daar zitten altijd zullen blijven kijken naar een normale manier van bedrijfsvoering, dat vind ik heel sterk." Gevraagd naar de posities waarop Go Ahead zich zou moeten versterken komt Maaskant met twee voorbeelden: "Met Joris Kramer en Gerrit Nauber is het centraal achterin wel kwetsbaar. Maar ook de spitspositie, Milan Smit is niet goed genoeg om Europa League-wedstijden te gaan winnen. Ze hebben waanzinnig gepresteerd, maar het is echt een teamprestatie geweest. Daar zul je best wat mensen bij moeten gaan halen."

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Go Ahead Eagles wordt wakker met zeer slecht nieuws 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Nieuwe details over wangedrag Wouter Goes na de finale 🔗

👉 Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗