Go Ahead Eagles wordt wakker met zeer slecht nieuws

Supporters van Go Ahead Eagles worden dinsdag met een heerlijk gevoel wakker. Hun ploeg won maandagavond na strafschoppen de bekerfinale van AZ. De vreugde is groot in Deventer, maar toch is er na de wedstrijd slecht nieuws voor de fans. Succestrainer Paul Simonis kan zich namelijk niet committeren aan de club.

Simonis is pas bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal, maar heeft zichzelf nu al op de kaart gezet. Met Go Ahead Eagles staat hij op de zevende plaats in de Eredivisie, mede door goede resultaten tegen clubs als Ajax (1-1), AZ (2-2), FC Utrecht (3-3), FC Twente (1-1) en PSV (3-2 zege). In de KNVB Beker schakelde Go Ahead onder meer FC Twente en PSV uit, voordat maandag de finale werd gewonnen van AZ. Niet alleen de resultaten zijn naar behoren, ook het veldspel van Go Ahead wordt vaak geroemd.

Dit seizoen is de grote doorbraak van Simonis. Hij heeft geen verleden als profvoetballer en was tussen 2005 en 2020 actief in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Daarna was hij vier seizoenen de rechterhand van Kees van Wonderen, eerst twee jaar bij Go Ahead Eagles en daarna twee jaar bij sc Heerenveen. Afgelopen zomer kon Simonis als hoofdtrainer terugkeren bij Go Ahead en die kans greep hij met beide handen aan. De vroege uitschakeling tegen SK Brann in de tweede Conference League-voorronde was een grote domper, maar daarna zette Go Ahead Eagles indrukwekkende prestaties neer.

Niet voor niets wil Kowet het tot medio 2026 doorlopende contract van Simonis openbreken”, zo vertelt hij maandagavond zelf op de persconferentie. Hoe denkt hij daarover? “Laat ik vooropstellen dat ik enorm naar m’n zin heb. Dit is echt mijn club. Dat klinkt natuurlijk een beetje afgezaagd, maar ik heb hier ook een eerdere periode gewerkt. Zij hebben mij echt de kans gegeven om in het betaald voetbal aan de slag gegaan (als assistent-trainer, red.) en vervolgens geven ze me ook de kans om als hoofdtrainer aan de slag te gaan.”

'Verwacht niet dat Ajax, Feyenoord en PSV komen'

“Ik heb het enorm naar mijn zin, maar je weet nooit wat er gebeurt. Als er ineens een topclub komt, dat verwacht ik overigens niet, dan kan ik nu wel bijdehand zeggen dat ik blijf, maar dat durf ik niet. Het is nog niet aan de orde. Ik ga nu voor een stap in de breedte of een kleine stap omhoog in ieder geval absoluut niet weg”, belooft Simonis. Journalist Valentijn Driessen houdt Simonis voor dat een club in de middenmoot van de Premier League ook een grote stap zou zijn. “Dan moet je de voors en tegens tegen elkaar gaan afwegen, maar ik zeg niet direct ‘nee’. Dat wordt even afwachten”, reageert de succescoach.

