Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead

De Nederlandse bekerfinale werd met speciale aandacht gevolgd in België. AZ staat onder leiding van Maarten Martens, terwijl Go Ahead Eagles met Jari De Busser en Mathis Suray twee Belgen op het veld had staan. De Busser werd de grote held van Go Ahead met liefst negen reddingen in 120 speelminuten én twee gestopte penalty’s in de beslissende strafschoppenreeks. De Belgische media lichten zijn hoofdrol massaal uit.

“De bekerfinale in Nederland had een mooi Belgische randje. Mét twee minstens even mooie verhalen. Voormalige Rode Duivel Martens kon zijn eerste prijs pakken uit zijn trainerscarrière, de doelman aan de overkant had er zelf al een sprookjespad opzitten. Dus werd het een wedstrijd met torenhoge inzet en overgave, dat zeker. Maar het vuur en spektakel? Dat kwam vooral uit de supportersvakken. Fans van beide ploegen staken De Kuip bijna letterlijk in brand”, schrijft Sporza, dat vervolgens stelt dat De Busser ‘niet te passeren’ was. Hij onderscheidde zich met 'geweldige saves' en speelde 'de wedstrijd van zijn leven'.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Het Nieuwsblad heeft De Busser zich 'ontpopt tot volksheld'. "De Belgische keeper groeide uit tot absolute man van de match." De twee 'heerlijke saves' op pogingen van Mexx Meerdink, in de blessuretijd van de reguliere speeltijd, worden uitgelicht. "Wat een partij van de Belgische goalie." Ook in de verlenging was De Busser 'dé beste man'. "Eerst voorkwam hij een knullige own goal van een ploegmakker, daarna redde hij zelfs een knal met zijn gezicht.”

LEES OOK: Bekerwinnaar vernietigt Wouter Goes: 'Lekker huilen, klein kind'

'Nieuwe volksheld in Deventer'

Hoewel Julius Dirksen de winnende penalty produceerde, wordt De Busser benoemd tot ‘de nieuwe volksheld in Deventer’. “Hij en niemand anders bezorgt Go Ahead Eagles de eerste beker in de clubgeschiedenis.” Het Laatste Nieuws concludeert dat De Busser 'plots bij iedereen in Nederland' bekend is.

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Dit is de vriendin van Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser 🔗

👉 Bekerfinale krijgt vervelend staartje voor Wouter Goes 🔗

👉 De Busser komt woorden tekort na finale AZ - Go Ahead 🔗

👉 Fans van Ajax en Feyenoord likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!' 🔗