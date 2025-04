Nieuwe details over wangedrag Wouter Goes na de finale

Hij verloor de wedstrijd, maar is de meest besproken man na de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Er wordt de ochtend na de finale meer duidelijk over het wangedrag van de verdediger AZ. Ook spreekt zijn trainer Maarten Martens zich erover uit.

Goes zorgde tijdens de finale voor de nodige irritatie bij de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor zijn gedrag richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. De Telegraaf weet te melden dat Goes ‘provoceerde’. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart na zijn twee gele. Go Ahead-aanvaller Victor Edvardsen maakte zijn irritatie over Goes al luid en duidelijk kenbaar.

Victor Edvardsen: 'Een klein kind'

Artikel gaat verder onder video

Volgens Edvardsen heeft er nog veel meer plaatsgevonden. "Het is hun nummer 3 van ze. Hij gedraagt zich elke wedstrijd weer als een kind op het veld. Hij houdt zich meer bezig met ons uit balans brengen dan met z’n eigen spel. Maar uiteindelijk zijn wij de winnaars en zij de verliezers. Hij kan doen wat hij wil, maar wij vieren feest en hij kan lekker gaan huilen", zegt de Zweed tegen VoetbalPrimeur.

Edvardsen beaamde desgevraagd dat Goes het slachtoffer is geworden van ‘karma’. "Toen zij een penalty scoorden, ging hij langs ons gezicht rennen om dat te vieren. Hij slaat ook steeds mensen in hun gezicht... Wij zeiden er ook wat van tegen de scheidsrechter. Vanaf minuut één was hij zo shit. Misschien was hij boos. Ik heb geen woorden voor deze gast."

© Imago

Willem Vissers: 'Etteren tijdens de uitreiking'

Op de persconferentie na de finale kwam journalist Willem Vissers ook met nieuwe details over het gedrag van Goes. Hij zegt dat de verdediger zelfs tijdens de prijsuitreiking doorging. “Gaan jullie nou nog een keer wat zeggen over het gedrag van Goes, dat op een gegeven moment niet meer te harden is? Het is goed dat hij bepaalde trucs uithaalt, maar het slaat een beetje door. Of vind je het zelf heel normaal? Zelfs bij de strafschoppenserie tot aan de prijsuitreiking blijft hij een beetje etteren! Er is toch wel een grens aan gedrag dat je tentoonspreidt, of niet?”

Martens antwoordde: “We willen allemaal spelers die er alles aan doen om te vechten voor hun team. In de Zuid-Amerikaanse mentaliteit zie je dat heel vaak en daar worden teams ook om geroemd. Dat zit in zijn spel. We hebben het er vaak met hem over: dat hij het op een bepaalde manier als kracht moet inzetten. Soms doet hij dat net wat te veel, dat klopt. Daar praten we wel met hem over.”

© Imago

Maarten Martens: 'Wouter Goes niet over de schreef'

Ook in het interview met ESPN werd de Belgische oefenmeester gevraagd naar Goes. “Volgens mij speelt hij een prima wedstrijd en staat hij met het team goed te verdedigen”, reageert Martens. “Alles bij elkaar hebben we niet zoveel weggegeven.” Interviewer Fresia Cousiño Arias verduidelijkte dat ze niet doelt op voetbalinhoudelijke punten, maar op het ‘gedrag daaromheen’. Martens reageerde: “Volgens mij is hij nergens echt over de schreef gegaan, want anders had de scheidsrechter hem wel van het veld gestuurd. En dat is niet gebeurd.”

Martens werd daarna gevraagd naar de opmerkingen van de analisten van ESPN over Goes. Zo stelde Kees Kwakman dat Goes ‘hulp nodig heeft’. “We weten wat de kwaliteiten van Wouter zijn en dat hij bij bepaalde dingen niet moet overdrijven. Wij zijn daar zeker over met hem in gesprek. Er zit alleen wel heel veel spanning op deze wedstrijd en er staat heel veel op het spel. Dan moet hij de dingen doen waar hij goed in is, en die heeft hij ook gedaan.”

Zegt Martens weleens tegen Goes dat hij zich moet inhouden? “We zeggen alles tegen elkaar. Maar we zeggen ook heel vaak dat we zijn agressie en beleving altijd willen zien. Het is een balans die hij in de gaten moet houden.”