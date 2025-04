Wouter Goes wil een hand geven, maar wordt volledig genegeerd door twee Go Ahead-spelers

heeft maandagavond geen vrienden gemaakt tijdens de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. De verdediger was zowel gedurende als na afloop van de zinderende strijd in De Kuip het mikpunt van kritiek bij kijkers en analisten. De spelers van Go Ahead Eagles hebben het duidelijk ook wel gehad met Goes. Hij wilde vlak voor de huldiging een hand geven aan , maar de middenvelder van de Deventenaren had daar zichtbaar geen trek in.

Goes beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht van AZ en krijgt regelmatig complimenten voor zijn spel, maar is vaker nog het mikpunt van kritiek vanwege zijn gedrag binnen de lijnen. De verdediger doet er werkelijk alles aan om zijn directe tegenstanders uit de wedstrijd te houden en zoekt daarbij vaak de grens op. Soms gaat hij er zelfs overheen, bijvoorbeeld tijdens de duels met Bryan Linssen in de uitwedstrijd tegen NEC. Linssen sprak onlangs nog zijn ongenoegen uit over de manier van verdedigen door Goes. De aanvaller van NEC is zeker niet de enige die zich heeft gestoord aan de mandekker van AZ.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de bekerfinale was het opnieuw raak. Goes kreeg in de tweede helft een gele kaart, terwijl de bal tientallen meters bij hem uit de buurt was. In de laatste minuut van de verlenging schreeuwde Goes moord en brand na een vermeende handsbal in de zestien van Go Ahead Eagles, maar zowel scheidsrechter Danny Makkelie als VAR Rob Dieperink concludeerde dat er geen sprake was van hands. Gedurende de strafschoppenserie wist Goes opnieuw de ogen op zich gericht. Makkelie was de verdediger helemaal zat en trakteerde hem op zijn tweede gele kaart. Hij werd weliswaar niet naar de kant gestuurd, maar is wel geschorst voor de eerste bekerwedstrijd van het nieuwe seizoen.

LEES OOK: Wouter Goes krijgt er gigantisch van langs bij ESPN

De spelers van Go Ahead Eagles zullen er inmiddels wel om kunnen lachen. Zij hebben het helemaal gehad met Goes. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat Goes vlak voor de huldiging op het veld van De Kuip handen probeerde te schudden met Llansana - en mogelijk ook Calvin Twigt - maar beide middenvelders van Go Ahead Eagles negeerden de verdediger volledig. Llansana en Twigt lieten met wegwerpgebaren duidelijk merken dat zij geen trek hadden in het ‘sportieve’ gebaar van de veelbesproken man van AZ.

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Dit is de vriendin van Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser 🔗

👉 Bekerfinale krijgt vervelend staartje voor Wouter Goes 🔗

👉 De Busser komt woorden tekort na finale AZ - Go Ahead 🔗

👉 Fans van Ajax en Feyenoord likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!' 🔗