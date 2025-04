'Gewaagde' keuze Simonis bij Eagles pakt geweldig uit: 'Daarmee steek je je nek uit als trainer'

Paul Simonis krijgt in Voetbalpraat lof toegezwaaid omdat hij in de winterstop een 'gewaagde keuze' durfde te maken bij Go Ahead Eagles. De veertigjarige coach besloot destijds om onder de lat de voorkeur te gaan geven boven . Amper drie maanden later was de Belg de absolute uitblinker in de gewonnen bekerfinale tegen AZ.

De Busser raakte afgelopen zomer op een zijspoor bij zijn toenmalige club Lommel SK en maakte pas eind augustus transfervrij de overstap naar de Eagles. In Deventer moest de 1.90 meter lange keeper in de eerste helft van het seizoen genoegen nemen met een plek op de reservebank achter Plogmann. Alleen in het bekerduel met Sparta Rotterdam, dat na strafschoppen op de knieën werd gedwongen, mocht De Busser plaatsnemen onder de lat. Sinds de jaarwisseling is de Belg echter eerste keus, zijn absolute hoogtepunt beleefde hij zondagavond in De Kuip. Met een aantal magistrale reddingen voorkwam De Busser meerdere treffers, in de beslissende strafschoppenserie onderscheidde hij zich door de inzetten van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo te keren.

LEES OOK: Jari De Busser valt stil na bekerfinale

Artikel gaat verder onder video

Kees Luijckx laat er in Voetbalpraat geen twijfel over bestaan: De Busser was dé man van de avond. "Hij pakte alles, en als hij hem niet kon pakken dan werd de bal wel tegen zijn hoofd aangeschoten. Hij was de absolute uitblinker, pakte zoveel ballen. Tot aan de penalty's aan toe", aldus de oud-speler van onder meer AZ. Luijckx stelt dat de heldenrol van De Busser 'symbool staat' voor het succes van Simonis bij Go Ahead: "Het heeft wel een echte betekenis dat hij nu uitblinkt. Ze hadden een keeper, Plogman, die deed het oké. En ze brengen De Busser tóch in de winterstop erin. Gewaagd, daarmee steek je je nek als trainer wat uit, denk ik. Plogmann kostte de ploeg geen punten, maar ze hebben De Busser erin gezet en hij heeft het niveau van de Eagles nóg een stukje naar boven gehaald."

© Imago

Helmond Sport-trainer Robert Maaskant, die voor de gelegenheid met een Go Ahead-sjaal om zijn nek aanschuift in het programma, haakt in: "Er waren echt zúlke waanzinnig goede reddingen bij. Die bal van Troy Parrott, die was gewoon perfect getrapt. Die ging vast de driehoek in." Presentator Wouter Bouwman vergelijkt de stijlvolle redding van De Busser tot instemming van het panel met die van Maarten Stekelenburg op het schot van Kaka in de kwartfinale van het WK 2010 tussen Nederland en Brazilië. Maaskant vervolgt zijn opsomming: "En die bal met zijn voet van Mexx Meerdink, die hij wegtikte. En die handbalredding, waarbij hij gewoon álles ervoor gooit en die bal tegen zijn muil geschoten kreeg. Dat is toch de beleving die je zoekt?", vraagt Maaskant zich af.

De Busser naar PSV? 'Misschien niet meteen als eerste keeper'

Vervolgens komt de toekomst van De Busser, die in Deventer nog vastligt tot medio 2027, ter sprake. Bouwman vraagt of de Belg een optie zou zijn voor PSV, waar eerste keeper Walter Benítez transfervrij gaat vertrekken. Bram van Polen vindt van niet: "Daar ga ik denk ik niet in mee. Hij deed het echt fantastisch, maar nog niet meteen naar PSV." Luijckx ziet er wél heil in: "PSV gaat toch in de Nederlandse competitie wel kijken naar keepers? Dan is hij misschien niet meteen eerste keeper, maar hij zou toch wel tweede keeper kunnen zijn bij PSV?" Daar zou Maaskant weer niets van begrijpen: "Hij gaat toch niet weg? Die gaat acht keer Europa League spelen, die zal lekker bij Go Ahead blijven. En gelijk heeft-ie", aldus Maaskant.

© ESPN

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Go Ahead Eagles wordt wakker met zeer slecht nieuws 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Nieuwe details over wangedrag Wouter Goes na de finale 🔗

👉 Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗