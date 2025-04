Valentijn Driessen heeft onheilspellende boodschap voor Go Ahead na bekerzege

Go Ahead Eagles kroonde zich maandagavond tot bekerwinnaar, nadat de Deventenaren de strafschoppen beter namen dan AZ. Toch is het niet alleen maar goed nieuws. Valentijn Driessen verwacht namelijk dat succestrainer Paul Simonis zijn status wil verzilveren en zal vertrekken uit De Adelaarshorst, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Onder leiding van de veertigjarige Simonis maakt Go Ahead Eagles een uitstekend seizoen door. De Deventenaren staan vijf wedstrijden voor het einde op de zevende plek in de Eredivisie en bereikten daarbovenop de finale van de KNVB Beker. Daarin was AZ de tegenstander. Nadat de Alkmaarders op voorsprong waren gekomen via een strafschop van Troy Parrott, wist Mats Deijl zijn ploeg diep in blessuretijd vanaf de stip op gelijke hoogte te zetten. In de daaropvolgende verlenging werd niet meer gescoord, waarna Kowet beter was in het nemen van penalty’s.

Of Simonis ook volgend seizoen aan het roer staat in Deventer, durfde hij op de persconferentie na afloop van de wedstrijd niet met zekerheid te zeggen. Driessen verwacht in ieder geval dat de succestrainer gaat vertrekken bij Go Ahead. “Ongetwijfeld komt Simonis met alle succes het huidige seizoen komende zomer in beeld bij grotere kapitaalkrachtigere clubs uit diverse grote Europese competities”, schrijft de journalist in zijn column. “Steeds vaker varen clubs bij het aannemen van trainers op data.” Daarin neemt Driessen Ajax als voorbeeld, dat vorig jaar op dezelfde manier met Francesco Farioli op de proppen kwam.

“In heel Europa zullen niet veel trainers met zo’n gering budget zulke statistieken kunnen overleggen als Simonis. Het is eenvoudig om te zeggen dat er voor Simonis nog voldoende uitdagingen liggen in Deventer, met onder andere deelname aan de Europa League.” Toch lijkt een vertrek evenwel waarschijnlijk. Er zullen naar verwachting namelijk een hoop spelers een transfer gaan maken, terwijl het nog niet duidelijk is wat daarvoor terug zal komen. “Het is voorstelbaar dat Simonis het ijzer smeedt nu het heet is. Een nationale of zelfs internationale trainerscarrière kan een snelle vlucht nemen met goede keuzes, maar even snel in de dop gebroken worden door een foute keus.”

‘Sneller dan Simonis voor mogelijk houdt’

Daarvoor wijst Driessen naar Joseph Oosting bij FC Twente. “Zie hoe moeilijk de vorige kroonprins van het trainersgilde het heeft bij FC Twente. Terwijl hij eerder dit seizoen met zijn club aan de weg timmerde in de Europa League.” De oefenmeester van de Tukkers krijgt momenteel de nodige kritiek wegens het uitblijven van goede resultaten, terwijl het spel ook niet bepaald goed is. “Het zijn afwegingen die Simonis nu nog niet hoeft te maken, maar het kan weleens sneller gebeuren dan hijzelf voor mogelijk houdt. Zeker als zaakwaarnemers met de succesvolle hoofdtrainer aan de haal gaan.”

