Bekerwinnaar spuwt gal: 'Ik haat Ajax niet, maar...'

vindt dat grote clubs in Nederland te snel worden bevoordeeld door de scheidsrechters. Als voorbeeld noemt hij Ajax, dat vaak beslissingen ‘gratis’ mee zou krijgen. De kersverse bekerwinnaar van Go Ahead Eagles vertelt in een interview met Andy van der Meijde dat hij zelf ook steeds meer pogingen onderneemt om scheidsrechters te beïnvloeden.

Edvardsen kan nog moeilijk leven met de nedelraag (2-0) die Go Ahead op 23 februari leed tegen Ajax. Daarna volgden twee knappe zeges op PSV (1-2 in de KNVB Beker en 3-2 in de Eredivisie). “Drie dagen voordat we de halve finale tegen PSV speelden, moesten we in de competitie tegen Ajax. De scheidsrechter – en dat heb ik toen ook in de media gezegd – vermoordde de wedstrijd voor ons. Hij gaf Gerrit (Nauber, red.) een gele kaart voor niets na vijftien minuten (in werkelijkheid in de achtste minuut), een doelpunt van ons werd onterecht afgekeurd vanwege buitenspel… et cetera”, blikt Edvardsen terug in het programma Bij Andy in de Auto, dat voor de bekerfinale werd opgenomen.

Nauber was in de achtste minuut betrokken bij een klein akkefietje met Davy Klaassen. Nadat arbiter Joey Kooij floot, riep hij Nauber naar zich toe. De verdediger deed dat niet – hij leek te gebaren dat hij het fluitsignaal niet hoorde – en kreeg geel. Later kreeg Nauber een tweede gele kaart toen hij Kian Fitz-Jim licht opving op het middenveld. Een late 1-1 van Julius Dirksen werd inderdaad afgekeurd, al leek dat te gebeuren vanwege hands en niet door een buitenspelsituatie.

Edvardsen trok les uit duel met PSV

Evenwel trok Edvardsen een belangrijke les uit de wedstrijd. Drie dagen later was hij een blok aan het been van arbiter Dennis Higler. “Toen ik in Eindhoven aankwam, nam ik mezelf voor: ik ga vandaag de scheidsrechter constant op de huid zitten. Het mocht niet weer gebeuren dat de scheidsrechter de wedstrijd zou vermoorden. Ik zat toen ook in de hoofden van Flamingo en Malacia. Malacia noemde me een rare gast. Ik zei: ‘Ik kan niet anders.’ Uiteindelijk wonnen we twee keer achter elkaar van PSV. In die wedstrijden was ik goed voor twee goals en een assist.”

“Ik volgde de scheidsrechter constant, maar niet op zo’n manier dat hij me een gele kaart kon geven. Ik liep naar hem toe, liep weer weg, kwam weer terug… Soms zijn wij te aardig richting de scheidsrechter. Ik probeer andere spelers ook aan te sporen om contact op het veld uit te vergroten.” Van der Meijde zegt dat kleine clubs soms niet anders kunnen, omdat de grote clubs veel beslissingen mee krijgen. “Ja, zeker Ajax”, reageert Edvardsen. “Die krijgen veel gratis.” Van der Meijde concludeert lachend dat Edvardsen Ajax haat, maar dat ontkent hij. “Nee, ik haat ze niet, maar... In Zweden is het precies hetzelfde met de grote clubs.”

