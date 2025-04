Perez pleit voor bizarre maatregel na 'irritant gedoe' tijdens bekerfinale

Kenneth Perez heeft zich tijdens de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles ontzettend gestoord aan het gedrag op de bank beide ploegen. Volgens de Deense analist sprong zowel de bank van de Alkmaarders als die van de Deventenaren constant op als er een beslissing werd genomen door scheidsrechter Danny Makkelie.

"Wanneer komt er een een regel, misschien is die er al, voor het feit dat al die achterlijke assistenten, hulptrainers, loopjongens, whatever, van de bank de hele tijd opvliegen als er een wordt genomen door de scheidsrechter? Wanneer komt daar een stop op? Wat is dat vervelend", foetert Perez bij Voetbalpraat op ESPN.

Presentator Pascal Kamperman benoemt dat er al een regel is dat je niet te fel mag protesteren en dat de scheidsrechter daar iets aan kan doen. Perez moet daar niets van weten. "Dat zijn ze allang vergeten met de spelers. Maar die hele bank springt op. Dan was er vrije trap voor AZ en stond de hele staf van Go Ahead Eagles op."

"Stop ermee. Eén iemand mag staan. Als de hoofdtrainer even gaat zitten, dan mag de assistent staan", aldus Perez. Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad is voorstander van een hekje bij de dug-out, maar dat gaat Perez niet ver genoeg. "Ik pleit voor een stroomstoot. Wat een irritant gedoe zeg", besluit hij.

