Onthulling over persoonlijk leven Goes (20): 'Uit betrouwbare bron...'

heeft al professionele hulp, zo weet journalist Mike Verweij. Na de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles stelde analist Kees Kwakman dat Goes ‘even hulp nodig heeft’, maar die blijkt hij al te hebben. Verweij vindt verder dat het gedrag van Goes niet te groot gemaakt moet worden, al is de journalist van De Telegraaf er wel kritisch op.

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen. Na afloop spraken meerdere spelers van Go Ahead én analisten hun irritatie uit over de AZ'er.

Verweij slaat een iets andere richting in. “Met het risico dat ik nu echt het hele land over me heen krijg – en laat ik vooropstellen dat ik ook vind dat hij zich belachelijk heeft gedragen – maar we moeten het ook niet overdrijven. Deze jongen wordt door iedereen geslacht. Hij is twintig jaar. Dat hij het niet goed heeft gedaan, zal hij hopelijk inmiddels zelf ook beseffen", zegt Verweij dinsdag in de voetbalpodcast Kick-Off. "Maar iedereen heeft een mening over hem."

Volgens Verweij is het lijntje tussen 'een absolute winnaar zijn en daaroverheen gaan' erg dun. "Dan wordt er geroepen dat hij professionele hulp moet zoeken. Ik weet toevallig uit een zeer betrouwbare bron dat hij zo’n winnaar is dat hij zelf ook beseft dat er iets moet gebeuren, dus dat hij die hulp al lang heeft. Al wekenlang krijgt hij die hulp iedere week."

Collega-journalist Valentijn Driessen stelt dat de hulp schijnbaar ‘nog niet veel heeft geholpen’. Dat beaamt Verweij. “Maar het is niet zo dat je twee weken later meteen een op-en-top-prof bent. Geef die jongen een kans. Het is gewoon een heel goede verdediger. Ik vond hem in de finale verdedigend goed en aan de bal heel matig."

Volgens Driessen is dat gebruikelijk bij Goes. "Als je goed op hem let, zie je dat hij aan de bal niet zo goed is. Laat hem zich daarop concentreren. Als je je niet weet te gedragen, moet een trainer ook ingrijpen. Maarten Martens werd er na afloop naar gevraagd, hield zijn mond en sprak over de Zuid-Amerikaanse winnaarsmentaliteit. Dit is geen winnaarsmentaliteit. Dit heeft helemaal niks met winnaarsmentaliteit te maken. En dat blijkt, want je wint er niet mee. Hij moet voor zichzelf de knop gaan omzetten, want dit gaat tegen hem werken. Hij wordt hier ook niet beter van als speler. Concentreer je op je verdedigende taken, niet op al die randzaken."

