Maarten Martens reageert op wangedrag Wouter Goes

Maarten Martens is na afloop van de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles ingegaan op het gedrag van . De verdediger van AZ kreeg bakken met kritiek over zich heen van analisten, fans én de tegenstander van maandag.

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen.

In zijn interview bij ESPN na afloop van de finale wordt Martens geconfronteerd met het gedrag van zijn pupil, waar de oefenmeester in eerste instantie niet op in wil gaan. “Volgens mij speelt hij een prima wedstrijd en staat hij met het team goed te verdedigen. Alles bij elkaar hebben we weinig weggegeven”, begint Martens, die zich uiteindelijk toch laat verleiden over het gedrag van Goes te spreken. “Wat zijn gedrag om het voetbalinhoudelijke deel heen betreft... Volgens mij is hij nooit te ver gegaan, want anders had de scheidsrechter hem wel van het veld gestuurd. En dat is niet gebeurd”, maakt de trainer duidelijk.

LEES OOK: Bekerwinnaar vernietigt Wouter Goes: 'Lekker huilen, klein kind'

Fresia Cousiño Arias laat het er echter niet bij zitten en vraagt of men bij AZ aan de slag gaat met Goes om diens gedrag te verbeteren. “We weten wat de kwaliteiten van Wouter zijn en dat hij bij bepaalde dingen niet moet overdrijven”, geeft Martens vervolgens toe. “Wij zijn daarover zeker met hem in gesprek. Er zit alleen wel heel veel spanning op deze wedstrijd en er staat heel veel op het spel. Dan moet hij de dingen doen waar hij goed in is, en dat heeft hij gedaan”, neemt hij zijn verdediger alsnog in bescherming. “We zeggen weleens tegen Wouter dat het ook een keer genoeg is. Maar we zeggen ook heel vaak dat we zijn agressie en beleving altijd willen zien. Het is een balans die hij in de gaten moet houden.”

