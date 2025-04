Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen

benutte maandagavond de laatste strafschop in de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles, ondanks een poging van om de penaltynemer uit zijn concentratie te halen. Na de wedstrijd verklapt Dirksen wat Goes tegen hem zei.

Goes was ‘lekker bezig’ zegt Dirksen cynisch in gesprek met Voetbalzone. “Dan probeer je die jongens rustig te houden. Laat hem lekker praten, wij zijn degene die het laatste lachen.”

Goes had al een gele kaart gekregen tijdens de penaltyserie. Dat gebeurde eerder in de serie, nadat AZ de derde penalty had gemist. Het was zijn tweede van de avond, maar hij kreeg geen rode kaart. Sinds enkele jaren wordt een gele kaart na de verlenging niet meer opgeteld bij een gele kaart die voor de verlenging werd uitgedeeld.

Zodoende mocht Goes op het veld blijven staan en kon hij doorgaan met zijn pogingen om de Go Ahead-spelers uit hun concentratie te brengen. Op televisiebeelden was al te zien dat er een opstootje ontstond voorafgaand aan de beslissende penalty van Dirksen. Goes liep weg en riep nog wat.

Julius Dirksen: 'Wouter Goes kwam naar me toe'

Nu is duidelijk wat er gebeurde. “Hij kwam naar mij toe voordat ik ‘m moest nemen en zei dat ik zou gaan missen. Ik dacht: laat maar lekker lullen. Ik zei niets terug. Ik keek gewoon vooruit, keek hem één keer aan en schoot hem binnen”, aldus Dirksen, die geen behoefte voelde om zijn gram te halen bij Goes na de penaltyserie. “Ik was vooral gefocust op onze fans en daarna op Jari (De Busser, red.).”

