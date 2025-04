PSV zet wintertarget nog niet uit het hoofd: 'Belangstelling is niet vervlogen'

PSV gaat in de komende transferperiode mogelijk alsnog werk maken van de komst van , zo onthult clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Afgelopen winter werd de 21-jarige aanvaller van Lazio Roma al in verband gebracht met de Eindhovenaren, maar toen kwam het niet van een overstap. Daarnaast zou ook (Borussia Mönchengladbach) opnieuw in beeld kunnen komen.

PSV staat voor een drukke transferzomer. In elke linie moet er feitelijk versterking komen, hoeveel spelers dat precies zullen worden is afhankelijk van de vraag welke huidige spelers er daadwerkelijk gaan vertrekken. Technisch directeur Earnest Stewart moet in ieder geval op zoek naar een of meerdere keepers, gezien het transfervrije vertrek van Walter Benítez - en mogelijk dat van Joël Drommel. Achterin neemt PSV 'normaal gesproken' afscheid van backs Rick Karsdorp en Tyrell Malacia, schrijft Elfrink opnieuw, terwijl Olivier Boscagli eveneens uit zijn contract loopt en elders zal gaan tekenen. Op het middenveld zouden spelers als Joey Veerman en Ismail Saibari volgens Elfrink een transfer kunnen maken, terwijl voorin vleugelspelers Noa Lang en Johan Bakayoko ook op de nominatie staan om te worden verkocht én spits Luuk de Jong nog altijd niet heeft bijgetekend.

PSV doet ondertussen een poging om het aflopende contract van Ivan Perisic te verlengen. Als Lang en Bakayoko deze zomer vertrekken, dan is de komst van een extra vleugelspeler gewenst, aangezien trainer Peter Bosz dan alleen Couhaib Driouech en winteraanwinst Emir Bajraktarevic nog achter de hand heeft. Tchaouna is in ieder geval nog steeds in beeld, schrijft Elfrink: "Die belangstelling is niet vervlogen: de club volgt hem nog steeds en wellicht wordt er de komende periode nog werk van gemaakt." Begin februari schreef transfergoeroe Fabrizio Romano dat PSV een bod van dertien miljoen euro (plus bonussen) bij Lazio zou hebben neergelegd, de Fransman bleef echter 'gewoon' in Rome.

Volop belangstelling voor Itakura: 'Zal hem niet goedkoper maken'

Door het naderende vertrek van Boscagli - en mogelijk dat van Armando Obispo - zal Stewart ook op zoek moeten naar een centrale verdediger. Voor die positie was Itakura, die in het verleden uitkwam voor FC Groningen, lange tijd in beeld bij PSV. Volgens Elfrink is er momenteel echter 'heel wat beweging' rond de Japanner. "Tal van Duitse clubs zitten momenteel achter hem aan", weet de clubwatcher. "Het zal hem niet goedkoper maken, hoewel zijn contract bij de middenmoter nog maar een jaar loopt. Itakura kan echter nogal wat persoonlijke eisen stellen en de vraag is of PSV daaraan zou kunnen voldoen", aldus Elfrink.

