PSV verrast en kondigt tóch contractverlenging aan

heeft zijn contract bij PSV verlengd, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De Braziliaan beschikte over een aflopend contract in het Philips Stadion en heeft nu dus zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis gezet. De verdediger zet zijn handtekening onder een deal tot medio 2029.

Dat PSV graag verder wilde met Mauro, is geen verrassing te noemen. De afgelopen maanden hebben de Eindhovenaren de multifunctionele speler meerdere aanbiedingen gedaan, maar kwamen ze er telkens niet uit. Vorige week maakte het Eindhovens Dagblad nog melding van moeizaam verlopende onderhandelingen. Inmiddels zijn beide partijen er toch uitgekomen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Luuk de Jong sluit spectaculaire terugkeer uit: 'Zeker niet volgend seizoen'

In een video op social media blikt PSV eerst terug op de hoogtepunten van Mauro. De Braziliaan geeft zelf aan dat hij iets te zeggen heeft tegen de fans. “Ik blijf thuis en heb mijn contract verlengd. PSV is niet zomaar een club. PSV is mijn familie”, geeft de verdediger aan.

LEES OOK: Van der Vaart zorgt voor enorme verbazing bij Studio Voetbal: ‘Echt waar?!’

Al sinds 2017 staat Mauro onder contract bij PSV. In die periode kwam hij tot dusver 158 keer in actie in het eerste elftal, waarin hij acht keer scoorde en achttien assists gaf. Zowel in 2017/18 en 2023/24 kroonde de Braziliaan zich tot kampioen van Nederland. Ook wist hij in 2021/22 én 2022/23 de KNVB Beker te winnen.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Peter Bosz baart opzien met een eerlijke ontboezeming: "Een heel opvallende uitspraak, het siert hem." 🔗

👉 Ronald Waterreus heeft in Eindhoven mensen horen 'fluisteren' dat de ineenstorting van PSV onder Toon Gerbrands niet was gebeurd. 🔗

👉 René van der Gijp stelt dat een aanstaande leegloop bij PSV goed zou zijn. 🔗

👉 Luuk de Jong maakt korte metten met het gerucht dat hij naar FC Utrecht zou kunnen. 🔗

👉 Karim El Ahmadi zou Timon Wellenreuther of Justin Bijlow als nieuwe doelman van PSV willen zien. 🔗