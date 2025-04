PSV voert moeizame gesprekken met sterspeler en velt oordeel over Malacia

PSV wil het aflopende contract van ‘ongelooflijk graag’ verlengen, schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De onderhandelingen met de Braziliaan, dit seizoen een van de meest stabiele krachten in het elftal van Peter Bosz, verlopen echter ‘net zo moeilijk als de hele periode van de club net na de winterstop’.

Elfrink schrijft dat Mauro dit seizoen ‘met afstand’ de beste back was bij PSV en vaak zelfs een van de beste spelers op het veld. Mocht hij bijtekenen, dan zou PSV een ‘geweldige slag’ slaan en in ieder geval een ‘basiswaardige speler’ hebben voor komend seizoen. Voor zijn concurrent op links, Tyrell Malacia, lijkt het verhaal echter nu al ten einde.

De winterse komst van Malacia – een lastminutehuurdeal met Manchester United – moest een impuls geven aan de defensie. Maar de international heeft de verwachtingen nauwelijks kunnen inlossen. Met name zijn optreden tegen Ajax van eind vorige maand (0-2 nederlaag) werd intern als teleurstellend bestempeld. PSV heeft een koopoptie van tien miljoen euro, maar die lijkt niet te worden gelicht. Malacia keert naar alle waarschijnlijkheid terug naar Engeland, in de hoop zijn loopbaan daar nieuw leven in te blazen.

Drukke transferzomer bij PSV

Ondertussen moet technisch directeur Earnest Stewart zijn prioriteiten voor de zomer helder zien te krijgen. Alleen Sergiño Dest lijkt zeker van een plek bij PSV in het nieuwe seizoen. Mauro is de andere naam die PSV koste wat kost wil behouden, maar een akkoord laat nog op zich wachten. Als ook Richard Ledezma vertrekt – zijn contract is nog niet verlengd – moet Stewart op beide backposities aan de slag. Daarbij komt nog dat ook aan andere linies gesleuteld moet worden: de toekomst van Luuk de Jong en Ivan Perišić is onzeker, terwijl Walter Benítez en Olivier Boscagli vertrekken. PSV maakt zich dus op voor een drukke transferzomer.

