Peter Bosz baart opzien: 'Heel opvallende uitspraak, het siert hem'

Ronald Waterreus vindt het prijzenswaardig dat Peter Bosz zaterdagavond toegaf dat Jerdy Schouten meer vakantie had moeten krijgen na het EK van afgelopen zomer. Schouten kwakkelt dit seizoen met meerdere blessures.

Zaterdagavond begon Schouten op de bank tegen Almere City (5-0), maar speelde hij uiteindelijk wel een klein halfuur mee. De middenvelder stond de afgelopen drie wedstrijden aan de kant met een knieklachten. Eerder dit seizoen had hij een hamstringblessure. Bosz kreeg voorafgaand aan het duel met Almere City de vraag of Schouten langer vakantie had moeten krijgen na het EK van afgelopen zomer.

Artikel gaat verder onder video

“Daar heb je gelijk in”, gaf Bosz toe. “We proberen een aantal dingen te evalueren. Niet alleen met Jerdy, want Joey (Veerman) en Johan (Bakayoko) hebben ook op dat EK gespeeld. Ik heb die ervaring ook gehad, één keer”, doelt Bosz op het EK 1992, waar hij zelf aan deelnam. “Ik heb toen ook een half jaar lopen kwakkelen met fitheid. Achteraf kun je daar dus gelijk in hebben (dat extra vakantiedagen hadden geholpen, red.).”

“Het wat opvallend hè, wat Peter Bosz van tevoren zei”, concludeerde ESPN-presentator Wouter Bouwman na afloop. Waterreus beaamde: “Dat vond ik wel heel opvallend, ja. Dat de trainer daar eigenlijk heel eerlijk over was en zei dat Schouten eigenlijk meer rust nodig had. Het siert de trainer heel erg, dat hij daar eerlijk over is. Dat vind ik echt heel sterk. Je kunt er ook een of ander PR-praatje over houden, maar het is gewoon heel eerlijk om te zeggen dat ze het waarschijnlijk niet goed hebben ingeschat.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Opvallend: Peter Bosz neemt de tijd voor een jonge fan, maar het kind neemt geen tijd voor hem. 🔗

👉 Noa Lang wordt tijdens het duel met FC Groningen aangepakt door ploeggenoot en reageert met wegwerpgebaren. 🔗

👉 Naomi Veltman kraakt een ‘verzonnen verhaal’ van PSV-fan: ‘Wat een loser’ 🔗

👉 Joey Veerman wijst ESPN op een opvallende blunder tijdens het interview: 'Dit is echt superslecht van jullie' 🔗

👉 Bij PSV wordt 'kapitaalvernietiging' geconstateerd: 'Een drietal laat het volledig afweten, transferwaarde stort in.' 🔗