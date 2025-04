Naomi Veltman kraakt ‘verzonnen verhaal’ van PSV-fan: ‘Wat een loser’

Joël Borelli en Naomi Veltman, de vrouw van voormalig Ajax-verdediger , hebben het flink aan de stok met elkaar. De zanger en groot fan van PSV trad in 2016 op op de bruiloft van Veltman, waarover hij nog altijd hetzelfde verhaal blijft verkondigen. Daar is volgens mevrouw Veltman helemaal niets van waar.

De ontknoping van de Eredivisie in seizoen 2015/16 is een van de bijzonderste in de afgelopen jaren. Ajax reisde op de slotdag als koploper af naar Doetinchem voor het duel met De Graafschap. Op de Vijverberg moesten de Amsterdammers winnen om te garanderen dat nummer twee PSV op doelsaldo achter werd gehouden. Zo liep het uiteindelijk allemaal niet voor Ajax, dat niet verder kwam dan een gelijkspel. Doordat PSV wel won op bezoek bij PEC Zwolle, gingen de Eindhovenaren er op de laatste speeldag met de landstitel vandoor.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Ik dacht tijdens PSV - Ajax maar één ding: die is weg, hij is te goed voor de Eredivisie’

Later dat jaar stapten Joël en Naomi Veltman in het huwelijksbootje, terwijl PSV-fan Borelli een optreden gaf op het feest. Dat deed hij niet helemaal volgens de planning, zo vertelt de zanger bij Sportnieuws. “Ik was gewoon in een baldadige stemming en heb er toen een beetje lopen klooien”, geeft Borelli aan, die aangeeft het nummer ‘Brabant’ van Guus Meeuwis te hebben verdraaid. “Toen heb ik gezongen: Daar loop je alleen op een stil Leidseplein, jij zou ook zo graag kampioen willen zijn. Uiteindelijk viel het reuze mee, maar ik heb er wel een beetje lopen stieren.” Ook vertelt hij dat hij ‘rechtstreeks vanuit het café naar de bruiloft’ was gegaan.

LEES OOK: VI onthult hoogte afkoopsom in contract van Farioli bij Ajax

Dat Borelli dit verhaal negen jaar na dato nog altijd vol trots vertelt, valt volledig verkeerd bij mevrouw Veltman. “Als je eigen carrière te onbelangrijk is om over te praten, moet je maar verhalen verzinnen over een bruiloft van bijna tien jaar geleden”, sneert ze naar de zanger in haar Instagram Stories. “Dit hoort een professionele zanger te zijn die wordt geboekt door een stel voor hun mooiste dag. Vervolgens zoekt hij om de haverklap de pers op met een verhaal over een liedje dat hij nooit heeft gezongen. En noemt hij allemaal namen van gasten die er waren omdat hij zelf te oninteressant is om in de media te komen. Wie wil er geen zanger die opschept dat hij met een kater op stond te treden op onze bruiloft? Wat een loser”, besluit ze haar betoog.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Francesco Farioli heeft een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan bij Ajax. 🔗

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗