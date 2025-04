'Kapitaalvernietiging' bij PSV: 'Drietal laat het volledig afweten, transferwaarde stort in'

Wim Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf dat er bij PSV sprake is van 'kapitaalvernietiging'. De oud-spits stelt dat de transferwaarde van , en is 'ingestort' omdat het drietal het de afgelopen maanden 'volledig liet afweten en niet thuis gaf', waardoor buitenlandse topclubs 'zeker niet de hoofdprijs gaan betalen'.

PSV investeerde in de zomer van 2023 een fors bedrag van 12,5 miljoen euro om Oranje-international Lang los te weken bij Club Brugge. Hoewel de Eindhovenaren in zijn debuutjaar beslag legden op de landstitel, was het aandeel van de buitenspeler daarin door een slepende hamstringkwetsuur slechts beperkt. Dit seizoen blijft Lang weliswaar vooralsnog gevrijwaard van grote fysieke problemen, maar Kieft schrijft dat de aanvaller 'na een goede start in de zomer van 2023 nooit meer bepalend (is) geweest voor PSV'. "Na zijn langdurige blessure blinkt hij weliswaar uit in praatjes, maar is hij onzichtbaar op het veld", velt de oud-spits een stevig oordeel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen ergert zich aan actie Noa Lang: 'Dan moet je eigenlijk je mond houden'

Napoli had Lang afgelopen winter graag naar Italië gehaald, maar tot teleurstelling van de aanvaller werkte PSV niet mee aan een tussentijds vertrek. Die teleurstelling heeft Lang echter niet omgezet in motivatie om 'het bij PSV te laten zien', signaleert Kieft: "Je verwacht de beste versie van Lang om alsnog een transfer af te dwingen, maar van die versie zie je weinig tot niets de laatste maanden." Het contrast met een andere Eredivisie-speler is wat Kieft betreft dan ook groot: "Wil je echt een toptransfer maken, dan moet je willen bewijzen dat je de beste bent in de Eredivisie. Waar Igor Paixão mee bezig is bij Feyenoord", aldus de oud-international.

LEES OOK: Noa Lang maakte tijdens aankomst bij Oranje sluikreclame voor absurd product

Lang is echter niet de enige PSV'er die zichzelf en de club de afgelopen maanden geen goede dienst heeft bewezen, zo stelt Kieft, die ook Bakayoko en Saibari noemt. "De pareltjes werden ingeprijsd voor tientallen miljoenen, maar nu het pareltjes tussen aanhalingstekens blijken te zijn, stort de transferwaarde in." De genoemde spelers "laten het volledig afweten en geven niet thuis als wordt gevraagd om het verschil te maken. Buitenlandse topclubs gaan zeker de hoofdprijs niet meer betalen voor deze spelers." Dat heeft volgens Kieft vooral te maken met het mentale aspect: "Het talent staat vast, maar er wordt meer gevraagd: onder druk presteren, bereidwilligheid om alles opzij te zetten en bestand zijn tegen de druk in grote duels. Bakayoko heeft niet eens meer een basisplaats en Saibari lukt het niet op tijd te komen. Dachten ze vorige zomer aan een transferbedrag tussen de 25 en dertig miljoen euro, inmiddels hoor je een bedrag van rond de tien miljoen euro. Dat ligt meer in lijn met zijn prestaties."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 Twee Studio Voetbal-gasten oogden diep bedroefd en 'verslagen' na de nederlaag PSV tegen Ajax. 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗

👉 Willem van Hanegem spreekt schande van PSV en verwacht dat er harde noten gekraakt gaan worden. 🔗