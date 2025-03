Twee Studio Voetbal-gasten ogen diep bedroefd en 'verslagen' na zege Ajax

Rafael van der Vaart deelde zondagavond bij de start van Studio Voetbal een plaagstootje uit aan twee tafelgenoten. De voormalig Ajax-middenvelder was blij dat Guus Hiddink en Ibrahim Afellay zondag aanwezig waren bij PSV – Ajax.

Van der Vaart kreeg van presentator Sjoerd van Ramshorst gekscherend de vraag of hij al is begonnen met het bouwen van een standbeeld voor trainer Francesco Farioli. “Nou, dit seizoen is natuurlijk echt bizar. We zijn er blij mee. Ook met de manier waarop. Vandaag dacht ik voor het eerst: nu ben ik echt trots op Ajax. We waren gewoon heer en meester in Eindhoven. PSV had niks te vertellen.”

“Ik ben blij dat de heren er waren, dan konden ze het met eigen ogen zien”, knipoogde hij richting tafelgenoten Ibrahim Afellay en Guus Hiddink, die inderdaad aanwezig waren in het Philips Stadion. Volgens Van der Vaart speelde Ajax 'misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen'.

De NOS toonde beelden van Hiddink en Afellay na afloop van de wedstrijd. Ze zaten er ‘echt verslagen’ bij, concludeert Sjoerd van Ramshorst. Hiddink beaamde het. “We zijn er stil van. We zien er verslagen uit.” Van der Vaart grapte: “Dat snap ik wel.”

