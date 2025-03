Hélène Hendriks laat Jack van Gelder schrikken met vraag over PSV - Ajax

Jack van Gelder was zondagavond in het programma De Oranjezondag niet meteen bij de les. De voormalig sportverslaggever kreeg van presentatrice Hélène Hendriks de vraag of de titelstrijd in de Eredivisie door de overwinning van Ajax bij PSV beslist is, maar had even de tijd nodig om daarop antwoord te geven. Eenmaal bij de les concludeerde Van Gelder inderdaad dat Ajax de concurrent uit Eindhoven op eigen veld een mokerslag heeft uitgedeeld.

Hendriks deed in de openingsminuten van De Oranjezondag haar gebruikelijke rondje langs de gasten, waarbij ze zich vooral richtte op Hans Kraay junior. De verslaggever van ESPN krijgt een eigen documentaire en in de uitzending werd een kort fragment van René van der Gijp uit Vandaag Inside laten zien. Hendriks schakelde vervolgens over naar Van Gelder, die in de eerste minuten niet aan het woord kwam. De voormalig radioverslaggever en televisiepresentator was misschien daarom met zijn gedachten even heel ergens anders toen Hendriks tegen hem begon over de titelstrijd. “Eerst maar eens het nieuws van de dag. De competitie is beslist, toch Jack?”, zo klonk het.

Van Gelder keek Hendriks daarop vaag aan, om luttele seconden later bijna uit zijn stoel te springen. De reactie van het vaste gezicht in De Oranjezondag leidde tot gelach in de studio. “Ja, de competitie is beslist. Ik vond het interessant”, zo reageerde Van Gelder vervolgens op de vraag hoe hij naar de ontmoeting tussen PSV en Ajax heeft gekeken. “Het leukste is - ik heb natuurlijk ook jaren in het vak gezeten - waarin je voorbeschouwingen hebt en napraat, en de kranten de afgelopen weken en dagen. Alles wat er van tevoren is besproken, komt dan niet uit. Dat is altijd wel leuk om te zien. PSV zou er vol op gaan, Ajax zou het heel moeilijk krijgen en dat had ik ook verwacht. Ik dacht dat Ajax met 3-1 zou verliezen, maar het werd dus een totaal andere wedstrijd. Ik las net ook een commentaar van een gerespecteerd journalist die PSV volgt, Rik Elfrink, en die schreef: zou PSV Ajax onderschat hebben?”, vertelde Van Gelder.

Van Gelder hard voor Veerman

Van Gelder kan het zich niet voorstellen dat PSV te gemakkelijk over de kraker tegen Ajax heeft gedacht. “Dan denk ik: dat is toch wel heel vreemd. PSV had toch precies moeten weten hoe dit Ajax speelt. Wat mij tegenviel van PSV, is dat PSV Ajax niet heeft verrast, door eigenlijk precies te doen wat Ajax had gedacht.” Peter Bosz kon in het Philips Stadion geen beroep doen op Jerdy Schouten en koos voor Joey Veerman als meest controlerende middenvelder. Veerman haalt dit seizoen niet zijn hoogste niveau en slaagde er ook tegen Ajax niet in zijn stempel te drukken. Sterker nog: hij bleef na de rust achter in de kleedkamer. “Veerman die voor de zoveelste keer, zonder dat ik hem wil afrekenen op de prestatie van PSV, door het ijs zakte in een belangrijke wedstrijd. Hij gaf drie, vier aardige ballen, maar voor de rest niets. Ik vond het dus een interessante wedstrijd en ik had gedacht dat de competitie weer helemaal opengemaakt zou worden”, sprak Van Gelder.

Dat is dus niet gebeurd. Ajax won met 0-2 in Eindhoven en heeft PSV daardoor op negen punten achterstand gezet. Met nog ‘maar’ zeven wedstrijden te gaan lijkt de strijd om het kampioenschap dus al voortijdig beslist.

