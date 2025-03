Hélène Hendriks richt zich tot Malou Petter: ‘Ik maak met alle liefde plaats voor je’

Hélène Hendriks maakt graag de weg vrij voor collega Malou Petter, als het gaat om een eigen talkshow. Dat vertelt de presentatrice tijdens ‘haar’ talkshow, De Oranjezondag. Hendriks benadrukt dat ze meent wat ze over Petter zegt, want een toeschouwer in het publiek die haar niet serieus neemt, wordt daarop aangesproken.

Tijdens De Oranjezondag gaat het over de nieuwe talkshow die RTL heeft aangekondigd. De huidige talkshows 'Renze', 'Humberto' en 'Beau' worden vervangen door één titel: ‘RTL Tonight’, met dezelfde presentatoren. Hendriks richt het woord tot tafelgenoot Petter, de presentatrice van ‘Nieuws van de Dag’: “Zou jij een eigen talkshow willen?”

Petter antwoordt bevestigend: “Ooit? Ja, daar zeg ik geen nee tegen.” Hendriks vraagt verder: “En dan zo’n echte personality-show?” “Nou”, antwoordt Petter, “Die eigen naam weet ik ook niet zo goed. Maar, het lijkt me wel dat je zelf nóg meer sfeer kan maken, eigenlijk wat jij ook doet.”

Hendriks concludeert: “Oké, dat is je ambitie. Dus je begint nu aan mijn stoelpoten te zagen?” Petter ontkent: “Ah, zeker niet. Het gaat over de toekomst.” Hendriks stelt: “Met alle liefde, ik maak plaats voor je.” In het publiek begint er iemand te lachen. Hendriks: “Ja, dat meen ik. Wie lachte er daar? Wegwezen!”, grapt de presentatrice terwijl ze naar de uitgang wijst.

