Hélène Hendriks verdedigt Oranje-international die er volgens Johan Derksen 'niks van bakt'

Johan Derksen is niet onder de indruk van , de eerste keeper van het Nederlands elftal. De nog altijd maar 22-jarige doelman van Brighton & Hove Albion speelde donderdag tegen Spanje zijn negentiende interland en was volgens Derksen schuldig aan de late gelijkmaker van Mikel Merino. Hélène Hendriks neemt het echter op voor Verbruggen.

Oranje leek in De Kuip op weg naar (eindelijk) een zege op een topland. Hoewel Jorrel Hato tien minuten voor tijd met rood werd weggestuurd, hield de ploeg van bondscoach Ronald Koeman een 2-1 voorsprong vast tot in blessuretijd. Toen ging het echter alsnog mis: Verbruggen wist een schot van Nico Williams met moeite te keren, maar was kansloos toen Merino uit de rebound de eindstand op 2-2 bracht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kieft ziet 'sensatie' in Oranje en voorspelt megatransfer: 'Topclubs zullen de jacht openen'

"Ik heb die jongen nooit een betrouwbare jongen gevonden", zegt Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. "Ik zie hem ook in Engeland. Het is een aardige lijnkeeper, hoor, maar voor zijn doel... hij bakt er niks van." Hélène Hendriks neemt het voor Verbruggen op: "Ik had hier wel het gevoel dat hij erg werd gehinderd in zijn zicht, hoor", aldus de presentatrice.

LEES OOK: Opmerkelijk: Van Dijk opent interview met hard verwijt aan teamgenoot

Wilfred Genee stipt aan dat Verbruggen zichzelf de goal van Merino ook niet aanrekende. Derksen hoort daarvan op: "Als je dat zelf geen fout vindt, dan heb je geen gevoel van eigenwaarde", aldus de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. René van der Gijp houdt het vooral op 'pech' dat de bal precies voor de voeten van Merino viel. "Voor hetzelfde geld komt hij bij een Nederlander, dat had ook gekund."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse pers ziet nóg een rode kaart die gegeven had kunnen worden

Volgens de Spaanse pers was Jorrel Hato niet de enige die rood had verdiend bij Nederland - Spanje.