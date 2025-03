Kieft ziet 'sensatie' in Oranje en voorspelt megatransfer: 'Topclubs zullen de jacht openen'

Wim Kieft is onder de indruk van de ontwikkeling die heeft doorgemaakt. In zijn column in De Telegraaf noemt de oud-spits de middenvelder van AC Milan en het Nederlands elftal zelfs 'een sensatie' en voorspelt Kieft dat Reijnders komende zomer weleens de stap naar een nóg grotere club zou kunnen gaan maken.

Reijnders (26) tekende donderdagavond vlak na rust met een bekeken schuiver voor de goal waarmee Oranje een 2-1 voorsprong nam tegen Europees kampioen Spanje. De goal, alweer Reijnders vierde als international, zou uiteindelijk niet genoeg blijken voor een overwinning, aangezien de Spanjaarden in blessuretijd terugkwamen tot 2-2, waardoor het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League zondag een spannende ontknoping lijkt te gaan krijgen als de return in Valencia wordt afgewerkt.

Kieft merkt in zijn column op dat Reijnders makkelijk het net vindt. Voor zijn club was de oud-speler van AZ dit seizoen inderdaad ook al dertien keer trefzeker. "Daarbovenop is hij balvast en heeft diepgang in zijn spel. Een combinatie die je niet ziet bij veel spelers. Ook niet in de top", analyseert Kieft. "Lang is zijn potentie verborgen gebleven. Reijnders verbaast met een ontwikkeling die zich maar blijft doorzetten. Noem hem gerust een sensatie", schrijft de oud-international zelfs.

Volgens Kieft zou Reijnders komende zomer na twee jaar weleens kunnen vertrekken uit Milaan om zich bij een nóg grotere club te gaan voegen. "Als je hem ziet spelen tegen Spanje weet je dat topclubs de jacht zullen openen. Ongetwijfeld kan hij komende zomer een stap hogerop maken, ondanks zijn pas verlengde contract." Reijnders staat naar verluidt in de belangstelling van clubs als Manchester City en FC Barcelona, maar zette begin deze maand zijn handtekening onder een nieuw contract bij AC Milan, dat loopt tot medio 2030. Met zijn opgewaardeerde verbintenis behoort de Nederlander naar verluidt tot de absolute grootverdieners bij de Rossoneri.

