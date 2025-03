'Kanon' van Oranje genoemd bij Real Madrid: 'Je speelt Bellingham er niet uit, maar...'

Nederland had donderdagavond meer verdiend, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Spanje. Ondanks het resultaat zijn Spaanse kranten zeer complimenteus over het spel van Oranje en ook met name richting .

Bij Cadena SER wordt er allereerst teruggeblikt op de wedstrijd in zijn geheel. "Spanje speelde niet zijn beste wedstrijd in Nederland. Het vroege doelpunt van Nico Williams schudde de ploeg niet wakker, maar werd van de mat gespeeld door de mannen van Ronald Koeman. Gelukkig gaf Spanje nooit op en trok het de wedstrijd in de blessuretijd nog gelijk door een doelpunt van Mikel Merino."

Bij het Spaanse medium worden twee spelers van Oranje extra in het zonnetje gezet. "Cody Gakpo van Liverpool en Tijjani Reijnders van AC Milan stonden aan de basis van de remontada van het Nederlands elftal." Álvaro Benito, die tussen 1995 en 2002 voor Real Madrid speelde, vindt een van de twee uitblinkers goed genoeg voor De Koninklijke. "Dat is een kanon, hij past perfect bij Real Madrid. Je speelt Bellingham niet uit de basis, maar Reijnders kan ook op een andere positie uitkomen."

De tien-positie in Madrid wordt momenteel bezet door Bellingham. In Milaan speelt de Reijnders ook vaak als nummer tien, maar als nummer acht kan hij eveneens uit de voeten. Volgens Cadena SER zou Reijnders een interessante toevoeging aan de selectie van Real kunnen zijn, 'zeker op basis van hetgeen de Madrilenen nog nodig hebben op het middenveld'. In grote wedstrijd van de huidige Champions League-winnaar wordt Luka Modric nog veel gebruikt, maar op de 39-jarige Kroaat kan niet heel lang meer gebouwd worden.

Is Tijjani Reijnders goed genoeg voor Real Madrid? Laden... 83.8% Ja. 16.2% Nee. 136 stemmen

