'Gezeik' rond Nederlands elftal zit Ronald Koeman duidelijk dwars

Het Nederlands elftal leek donderdagavond lange tijd op een overwinning op Spanje af te stevenen, maar moest uiteindelijk door een late goal van Mikel Merino genoegen nemen met een gelijkspel (2-2). Toch was bondscoach Ronald Koeman na afloop trots.

In gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS omschrijft Koeman zijn gevoel na de wedstrijd. "Zeer, zeer tevreden. Het was een plezier om naar te kijken. Je verdient het om de wedstrijd te winnen." Een late rode kaart van Jorrel Hato zorgde ervoor dat Spanje nog een slotoffensief kon starten met elf tegen tien, waarna in de blessuretijd de 2-2 viel.

Artikel gaat verder onder video

Koeman vindt de prestatie van zijn Oranje bijzonder, ondanks het uitblijven van een overwinning. "Ik geloof niet dat er de afgelopen twee jaar een ploeg is geweest die meer balbezit had dan zij zelf. Ik denk dat we rond minuut vijftien tot minuut zestig geweldig hebben gespeeld. Heer en meester wil ik niet zeggen, maar we waren wel de bovenliggende partij." De bondscoach en Oranje waren duidelijk niet te veel onder de indruk van de Europees kampioen. "Op het moment dat we niet de bal hadden, hebben we goed druk gezet, op goede momenten doorgedekt. En dat tegen Spanje, dat is gedurfd. Als dat fout gaat, slachten ze je."

Tijdens zijn eerste periode als bondscoach was Koeman meermaals succesvol tegen toplanden. Dat is in de tweede termijn wel anders. Geen van de duels met grote namen werden gewonnen. Donderdag was het Nederlands elftal er dichtbij, maar lukte het wéér niet. Dat zit Koeman duidelijk dwars. "We hadden de overwinning verdiend, dan waren we ook van het gezeik af dat we het niet kunnen tegen een topland."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse pers ziet nóg een rode kaart die gegeven had kunnen worden

Volgens de Spaanse pers was Jorrel Hato niet de enige die rood had verdiend bij Nederland - Spanje.